Být za Jessicou není prohra, ale čest, raduje se ze stříbrné medaile Satková. Kanál v Paříži si oblíbila

Kanoistka Gabriela Satková obsadila druhé místo ve finálovém závodě Světového poháru ve slalomu. Na budoucí olympijské trati v Paříži ji porazila jen suverénní Australanka Jessica Foxová - ta po čtvrtém vítězství v sezoně ovládla už pošesté v kariéře celý seriál. Česká závodnice se pak o své dojmy podělila s Radiožurnálem Sport. Paříž 13:57 7. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gabriela Satková | Zdroj: Profimedia

Gabrielo, gratuluji ke druhému místu ve finále Světového poháru. Asi nešlo sezonu uzavřít lepším způsobem?

Kdyby mi někdo předtím řekl, že předvedu takové výkony, tak bych tomu nevěřila. Tréninky tady nebyly nejlepší a nejpovedenější jízdy byly až v závodě. Opravdu jsem neměla skoro jedinou povedenou jízdu v tréninku. Je to nádherné zakončení sezony, zvlášť tady v Paříži, a mohla jsem si tak oblíbit i ten kanál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s kanoistkou Gabrielou Satkovou, která v závěrečném závodě Světového poháru dojela na druhém místě

Soupeřit s Australankou Jessicou Foxovou je asi hodně obtížné?

Být za Jessicou není prohra, ale naopak čest stát vedle ní. Na jízdách je vidět, že je to zkušenější závodnice a je prostě strašně dobrá. Já mám méně zkušeností, ale když se na ni někdy dotáhnu, mám radost, že je na dohled ji někdy třeba porazit. Samozřejmě mi nejde o to, porazit Jessicu, ale zlepšit své výkony.

Vyhrála jste kvalifikaci, druhá jste byla v semifinále i finále. Jaké je trať v Paříži?

Tímhle závodem jsem si ten kanál oblíbila a o to víc se budu těšit na soustředění, až sem v listopadu pojedeme.

V čem je pro vás zdejší kanál příznivý?

Mám pocit, že když to člověk dobře trefí, tak loď krásně jede. Správně trefit je to ale složité, válce jsou těžké a já někdy nemám tolik síly je přeskočit. Když se tady zaseknete, nejede to vůbec, ale když ne, tak to jede a je to paráda.

Dodalo vám to motivaci do zimní přípravy?

Určitě. Je dobré vidět, že mám na to bojovat s holkama. Dříve jsem to viděla tak, že ony byly dobré a u mě bylo štěstí, když jsem se umístila, ale teď už beru, že jsem jejich plnohodnotná soupeřka. O to víc mě baví s nimi závodit, když vím, že na to mám.

Kde budete dočerpávat energii po sezoně?

Právě tady v Paříži, zůstanu tu pár dní na malé soustředění a zároveň budu s kamarádkou. Pak jedeme na relaxační výlet s týmem do lázní. Čekají mě krásné věci a těším se, že na chvíli odložím pádlo a budu se věnovat něčemu jinému. Pak budu moct zase s čistou hlavou a radostí nastoupit do další sezony.