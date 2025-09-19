Časový posun, hadi a pavouci. Slalomářka Satková se v Austrálii připravuje na šampionát
Vodní slalomářka Gabrielou Satková se v australském Penrithu připravuje na světový šampionát. Kvůli osmihodinovému časovému posunu vyrazila česká výprava do místa dějiště dříve, aby si na vše stihla zvyknout. „Voda je tu silově náročná. Není divu, že je Jessica Fox tak dobrá,“ říká na adresu australské olympijské vítězky česká závodnice Gabriela Satková.
Mistrovství světa začne v pondělí 29. září, což je zhruba za týden a půl, tak jak vypadal váš dnešní tréninkový program?
Dneska jsme se sestrou trénovaly týmové jízdy, což mě moc bavilo. Už jsme tu pár dnů a docela jsme se aklimatizovaly. Ze začátku to ale bylo náročné, protože je tu časový posun o osm hodin. Ale už jsme si zvykly.
Takže je správná varianta, že jste do Austrálie přijeli před týdnem?
Určitě. Ono trvá než si člověk zvykne. Odráží se to i v tréninku, kde se cítíte unavenější. Tu fázi už mám za sebou a jsme v plném tréninku.
Penrith je vlastně takové předměstí Sydney, tamní kanál taky hostil olympijské soutěže v roce 2000, ale velká akce dospělých se tam vrací po 20 letech. Musíte se přece jen víc seznamovat s peřejemi, když v nich běžně nezávodíte?
Trošku ano. Kanál se každoročně mění. Dříve jsme tu jezdili na jarní přípravu, než přišel covid. Dlouho jsme tu nebyli, ale minulý rok jsme se zrovna sem vrátili. Takže ten kanál trošku známe.
Já se sem ráda vracím. Hodně se mi tady líbí a jsem ráda, že mistrovství je zrovna tady. Člověk má radost už jen z toho, že tady je.
Je něčím ta trať specifická, třeba i zákeřná? Co jsou její specifika?
Je spíše techničtější, ale voda se dá lépe předvídat než v Tacenu nebo Augsburgu. Navíc je dost silově náročná. Už jsme si říkali, že víme, proč jsou tamní kajakářky a kajakáři tak silní. Chápeme, proč je Jessica Fox tak dobrá. Snažíme se na to zvyknout, ať to utáhneme.
Zatím bez hadů
Zatímco v Česku pomalu začíná podzim, v Austrálii jaro. Jak tam máte?
Máme štěstí na krásné jaro, kdy je teplo, ale zase ne moc. Je tu příjemně. Předtím tu byla docela zima, tak snad nám to vydrží.
Baví mě dělat show pro lidi. Jezdit před davy fanoušků si užívám, přiznává vodní slalomářka Satková
Číst článek
S kolegy jsme se tu bavili, že nás Austrálie neláká kvůli hadům a pavoukům. Co vy a výstražné značky?
Vyhýbáme se jim. Ale občas, když si před tréninkem kopeme s míčem, tak nám to spadne přímo za ceduli, která píše, ať si dáme pozor na hady. Trošku se jich bojíme, ale naštěstí jsme na ně zatím nenarazili. Jen z dálky. Spíš mě stresuje, když jednu jízdu hada vidím a druhou už ne. Pak se bojím, kam se přesunul. Ale v lodi jsem ho naštěstí nenašla. Ani pavouka. Tak doufejme, že ani nenajdu.
Kolik balonů už jste takhle ztratili?
Naštěstí jsme ho neztratili, jen se nám pro něj nechce chodit. Protože v keřích různě můžou být hadi a pavouci. Říkáme si, že když pro něj půjdeme rychle, tak nás nestihne napadnout.
Kdo sleduje sociální sítě vodních slalomářů, tak ví, že jste si užili také den volna výletem do Sydney. Co jste stihli vidět a zažít?
Jířa Prskavec nám zařídil výlet na lodi, to se nám moc líbilo. V den volna se snažíme odpočívat, ale chceme i něco vidět. Viděli jsme i Operu, projeli jsme pobřeží a bylo to strašně hezké. Viděli jsme dokonce delfíny. Byli jsme rádi za takovou příležitost, protože to si člověk jen tak nevyzkouší.