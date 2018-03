Geniální šachista, co si stěžoval na pronásledování sovětskou mafií. Fischer by oslavil 75. narozeniny

„Bobby Fischer je podle mého názoru je vůbec nejsilnější šachista všech dob,“ říká Radiožurnálu bývalý československý reprezentant Vlastimil Jansa, který se s Fischerem potkával na šachových olympiádách a jiných turnajích.

„Fischer dokázal něco, co se nikomu jinému nepovedlo. A to spojit ty analyticko-syntetické schopnosti do rychlého rozhodnutí,“ popisuje výjimečnost Fischera Jansa.

V patnácti letech se stal ve své době nejmladším mezinárodním velmistrem. Už tehdy se projevovalo jeho podivínství.

Na turnajích si stěžoval, že je pronásledovaný sovětskou mafií. Hráče ze Sovětského svazu pak podezříval z toho, že si vzájemné zápasy dohadovali, aby jej poškodili. Některé turnaje zase nedohrál kvůli sporům o výši finanční odměny.

Do šachové historie vstoupil v roce 1972, kdy v takzvaném Zápase století získal výhrou nad Rusem Spasským titul mistra světa. Byl to jeden z nejslavnějších příběhů studené války. Zarytý americký antikomunista se postavil soupeři ze země, kde jsou šachy národním symbolem.

Každou partii vyhrát

„Tehdy se to bralo jako boj dvou systémů. V té době sovětská šachová škola naprosto dominovala. Sovětský svaz vyhrál pravidelně olympiády, šachy to byl jejich sport. Najednou přišel Robert Fischer a porazil celý systém,“ připomíná český šachista a mládežnický trenér Michal Konopka.

Ten také vyjmenoval herní prvky, jimiž byl kontroverzní Američan historicky tak jedinečný.

„Bylo to pro jeho unikátní, komplexní styl, protože on hrál velice dobře jak zahájení, tak střední hru, tak koncovky. Dělal minimálně chyb a co ho odlišovalo od ostatních hráčů, bylo to, že hrál maximálně každou partii na výhru,“ přibližuje Konopka.

Po dvaceti letech sehrál Fischer se Spasským exhibiční odvetu v Jugoslávii, která byla tehdy kvůli občanské válce pod mezinárodním embargem. Zápas se nakonec uskutečnil, Fischer zvítězil, ale v USA na něj byl vydán zatykač.

Robert Fischer poté přestal hrát šachy a usadil se v Japonsku, kde byl v roce 2004 zatčen s propadlým americkým pasem a hrozila mu deportace.

O rok později získal azyl na Islandu, kde z humanitárních důvodů získal také občanství. Zemřel v Reykjavíku začátkem roku 2008 na selhání ledvin.