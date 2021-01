Ostré lokty a silné hlasivky. Soupeři ho nemusí, přesto to ragbista Price dotáhl až na šipkařský trůn

Buď je milujete, nebo nenávidíte - takový bývá úděl nejlepších. U čerstvého šipkařského mistra světa Gerwyna Price to platí dvojnásob. Svou vypracovanou postavou působí mezi distingovanými hráči „staré školy“ jako zjevení, o to víc pak provokuje jeho emotivní chování u terče. Od fanoušků je zvyklý spíš na bučení než na oslavné chorály. Jenže bývalý ragbista má také výjimečně pevné nervy a vůli vítěze. I díky tomu se stal novým šipkářským králem. Londýn 9:29 5. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gerwyn Price s trofejí pro mistra světa | Foto: Adam Davy | Zdroj: Reuters

Gary Anderson dobře věděl, co přijde. Pokaždé když Gerwyn Price trefil prvními dvěma šipkami nejvyšší hodnotu na terči a chystal se poslat do trojnásobku čísla 20 i poslední hrot, bylo to jako klid před bouří.

Nový šipkařský král. Price ve finále dominoval a stal se světovým šampionem i jedničkou žebříčku Číst článek

Pak šipka našla cíl, Velšan zatnul všechny svaly a spustil do liduprázdné Alexandra Palace ohlušující „Come on!“. A křičel tak dlouho, dokud mu nenaskočila i ta poslední žilka na jeho vyrýsovaných pažích. Takhle to s přestávkami trvalo necelé dvě hodiny, než nasazená trojka porazila svého skotského soupeře ve finále mistrovství světa 7:3 na sety a přepsala historii.

„On to má v sobě, je emotivní, i v soukromí z něj srší energie. Na druhou stranu si jsem jistý, že v některých zápasech to přehání a trochu tím i zastrašuje soupeře. Je to tak půl napůl, ale v tomhle finále mi to přišlo v pořádku,“ podotkl pro iROZHLAS.cz šipkařský expert, komentátor a promotér Pavel Korda.

Pro soupeře není Velšanův ryk na pódiu nic příjemného. Zároveň je to ale velmi výmluvný obrázek Priceova charakteru. Dominantní chování u terče, zarputilost, vůle nikdy se nevzdat. A samozřejmě přesná ruka. Priceovi trvalo pouhých sedm let na profesionálním okruhu, než se dostal na úplný šipkařský vrchol - tak dlouho trvalo kralování fenomenálního Nizozemce Michaela van Gerwena v čele žebříčku.

„O tomhle jsem nikdy ani nesnil. Za letošní sezonu si ale trofej i post světové jedničky zasloužím. Teď teprve začne opravdový tlak,“ řekl Price na tiskové konferenci po finálovém utkání.

Gerwyn Price při své typické oslavě | Foto: Lawrence Lustig/PDC | Zdroj: Lawrence Lustig/PDC

Šipka, nebo šiška?

Rodák z Cardiffu přitom od dětství toužil po jiné trofeji – Poháru Webba Ellise pro ragbyové mistry světa. V mládežnických kategoriích dokonce reprezentoval Wales, na pořádný průlom v kariéře ale čekal marně. A to i přesto, že se krátce mihnul v týmu Glasgow Warriors, který hrál tehdejší PRO12, jednu z nejlepších soutěží severní polokoule.

Mistři světa profesionální organizace PDC Phil Taylor : 14 titulů (1995-2002, 2004-2006, 2009, 2010, 2013)

: 14 titulů (1995-2002, 2004-2006, 2009, 2010, 2013) Michael van Gerwen : 3 (2014, 2017, 2019)

: 3 (2014, 2017, 2019) John Part : 2 (2003, 2008)

: 2 (2003, 2008) Adrian Lewis : 2 (2011, 2012)

: 2 (2011, 2012) Gary Anderson : 2 (2015, 2016)

: 2 (2015, 2016) Dennis Priestley : 1 (1994)

: 1 (1994) Raymond van Barneveld : 1 (2007)

: 1 (2007) Rob Cross : 1 (2018)

: 1 (2018) Peter Wright : 1 (2020)

: 1 (2020) Gerwyn Price: (2021)

S trochou nadsázky by se dalo říct, že ragby ho kromě odolnosti naučilo i házet. Na pozici mlynáře měl totiž na starost autová vhazování. Tahle průprava s ragbyovou šiškou přišla Gezzymu vhod v lednu 2014, kdy se po pár letech hraní šipek po hospodách na amatérské úrovni přihlásil na popud svých kamarádů na kvalifikační turnaj organizace PDC.

Na hrstku profesionálních karet si brousily zuby stovky hráčů z celé Británie. Price to přesto dokázal. Jednu z kvalifikací vyhrál a na další dva roky si zajistil účast na nejlepších světových turnajích.

To vše jen pár dní poté, co Michael van Gerwen vyhrál své první mistrovství světa a započal svou sedmiletou nadvládu v roli světové jedničky.

„Kdybych znal pořádně pravidla a všechny podmínky, možná bych šipky nikdy nehrál. Až když jsem získal svou PDC kartu, zjistil jsem, že mě bude každý turnaj stát 105 liber. S tím bych do toho nikdy nešel,“ vzpomínal Price s úsměvem.

Only just found out Gerwyn Price was a Rugby player hahaha pic.twitter.com/N1iWiSYZ79 — James (@JA_Onion_Bhajis) January 3, 2021

Kontroverze

Price se šipkařskému světu představil pod přezdívkou The Iceman (Ledový muž), která je zčásti slovní hříčkou, ale především akcentuje jeho odolnou nervovou soustavu. Postupně stoupal žebříčkem a nové kometě na profesionálním okruhu nebyl důvod nepřát. To se ale brzy změnilo.

Ve všech směrech osudový turnaj přišel pro Velšana na Grand Slam od Darts v roce 2018. Nejen že to byl jeho první vítězný turnaj nejvyšší kategorie, ale ve vypjatém finálovém duelu ztratil i mnoho fanoušků. Soupeřem mu nebyl nikdo jiný než Gary Anderson – dvojnásobný mistr světa a hráč klasického střihu, který si na žádné divadlo během utkání nepotrpí.

„V moderní éře začal víc projevovat emoce až Michael van Gerwen. Dřív hráči dávali najevo emoce úplně minimálně,“ vysvětlil Korda, proč tehdy sedmačtyřicetiletý Skot neměl pro Priceův mohutný řev příliš pochopení.

Andersonovi se nelíbilo, jakým způsobem Price oslavuje své hody, mnohdy v jeho těsné blízkosti. Velšan vyfasoval za své chování rekordní pokutu 21 500 liber, která mu byla později snížena na polovinu. A od médií si vysloužil označení největšího šipkařského padoucha.

Své si s Pricem užili i další hráči světové špičky – Peter Wright, James Wade nebo Simon Whitlock. U střetu s Darylem Gurneym dokonce musela do akce ochranka. Vlastně by bylo snazší vyjmenovat hráče, kteří se s Pricem do křížku nedostali. Velšan tak stále ztrácí u fanoušků body.

„Nejsem jediný šipkař, který projevuje emoce. Je těžké je při hře udržet, je to pro mě přirozené. Lidé si myslí, že se tak chovám, abych rozhodil soupeře. Jim to přitom nevadilo, dokud mě poráželi,“ hájil se Price v rozhovoru pro The Guardian.

‚Docela slušný šipkař‘

Kariéra čerstvého šampiona se v jednom detailu protíná i s Českou republikou. Během turnaje PDC v pražské hale Královka totiž Price poprvé na velkém pódiu ukončil leg na nejmenší počet devíti legů.

Husarský kousek na šipkařském šampionátu. Angličan Wade ukončil leg na devět šipek Číst článek

„Když u nás v Praze hodil svou první devítku v kariéře, šel jsem mu za organizátory pogratulovat. Působí jako takový tvrďák, ale byl dost naměkko,“ nabídl Korda ještě jeden úhel emotivní povahy pětatřicetiletého šipkaře.

„Koronavirový“ rok 2020 patřil výhradně Priceovi - možná i proto, že se nemusel před prázdnými hledišti potýkat s negativními reakcemi fanoušků. Vyhrál čtyři velké tituly včetně toho nejcennějšího v londýnské Alexandra Palace a zároveň završil symbolické střídání na šipkařském trůnu.

Velšan od svého vstupu na profesionální okruh nezažil jinou světovou jedničku než Michaela van Gerwena. A protože se k tomu nikdo neměl, musel se o změnu postarat sám.

„Price měl skvostnou sezonu, jeho vítězství na mistrovství není takové překvapení. Pokud bude mít nadcházející rok podobný, tak ho určitě ukončí jako jednička. Docela mu věřím, je to takový buldok a bude chtít udržet pozici na špici co nejdéle,“ předpovídá Korda.

Gezzy Price už dnes asi nelituje, že dal před sedmi lety přednost šipkám před ragbyovou šiškou. Už proto, že jen za poslední dva roky si vydělal na prémiích více než milion liber. „Na začátku kariéry jsem byl dobrý ragbista. Ale ano, nakonec se ze mě stal i docela slušný šipkař,“ podotkl Price. Co slušný – momentálně dokonce nejlepší.

NINE-DARTER!



Gerwyn Price struck perfection in Prague with a nine-darter in the final leg of his thrilling 6-4 victory over Glen Durrant!



That's the 29th perfect leg of 2019! pic.twitter.com/DqtZv3ae4P — PDC Darts (@OfficialPDC) June 29, 2019