Věříme, že se Honza předvede ve skvělém světle, říká před startem Gira sportovní ředitel týmu Andrle

Úvodní třítýdenní etapový závod cyklistické sezony se jmenuje Giro d'Italia, ale začne v Albánii. Na startu budou i tři Češi a jasný favorit závodu není.

„Cítím se dobře, jsem připravený. Povedl se mi závod v Katalánsku, z toho mám radost, protože jsem hodně často sám, bez rodiny, tak se mi to alespoň nějak vrátilo. Ale tohle bude zase jiných 21 dní, které rozhodnou o tom, kdo je tu nejlepší,“ říká Primož Roglič.

Ten, který vyhrál Giro dva roky zpátky, kdy mu k titulu pomohl i koronavirus - kvůli pozitivnímu testu na covid tehdy odstoupil z prvního místa Belgičan Remco Evenpoel.

Teď by chtěl Roglič v 35 letech vyhrát v plné konkurenci, jeho hlavní soupeř je o 13 let mladší.

„Já osobně vidím jako hlavního favorita Juan Ayusa. První grandtour, kde startoval, to mu bylo asi 18 let na Vueltě, tak skončil třetí. Zkušenosti má, je strašně dravý a hrozně moc chce vyhrávat. On je pro mě závodník, který by měl být favoritem,“ říká René Andrle, sportovní ředitel stáje Israel Premier Tech, která na Giro pošle jednoho ze tří Čechů.

Zkušený Hirt

Kromě debutanta na Giru Mathiase Vacka a pomocníka na roviny Josefa Černého se může znovu velmi dobře ukázat Jan Hirt, jak o tom mluví cyklistický expert Radiožurnálu Sport Jiří Ježek.

„Jan Hirt je asi největší naděje a to i v případě, kdyby se v jeho týmu Dereku Geemu nedařilo, tak by mohl Hirt dostat šanci jeho úlohu nahradit a být tím, kdo bude držet prapor v celkovém pořadí,“ myslí si Ježek.

Jan Hirt je jedním z nejzkušenějších závodníků s Girem, loni byl celkově osmý, dva roky předtím šestý. Do současného týmu přešel i proto, že chce mít velkou roli a jet v některých závodech na velký výsledek. A sportovní ředitel jeho stáje René Andrle tuší, že náročný třetí týden závodu bude vidět.

„Ten závěr je extrémně těžký, nám to takhle sedí, hlavně Honzovi Hirtovi, protože ten se rozjíždí většinou ve druhé části závodu. Věříme, že se Honza předvede ve skvělém světle,“ dodává Andrle.

Start Gira je poprvé v Albánii, z ní se po třech etapách závodníci přesunou na jih Itálie a po dvou týdnech se o celkovém vítězi rozhodne v Alpách.