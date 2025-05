Vacek zajel v časovce na Giru pátý nejrychlejší čas, celkově se posunul na třetí příčku průběžného pořadí

Dvaadvacetiletý debutant na Giru Vacek si v sobotní časovce věřil na umístění mezi nejlepšími třemi a netajil se snem obléknout růžový dres lídra.

Po páteční zahajovací etapě v Albánii patřilo mistru republiky v časovce 22. místo a v případě vydařeného výsledku se mohl jako druhý český cyklista po Janu Hruškovi dostat na první Grand Tour sezony do vedení.

Při průjezdu prvním mezičasem po jediném stoupání na trati byl Vacek v čele, nicméně na posledních kilometrech na své největší soupeře mírně ztratil a cílem projel jako průběžně čtvrtý s odstupem šest sekund na Tarlinga.

Z cyklistů jedoucích po něm už ho dokázal předstihnout jen favorit na celkové vítězství Roglič, který byl nejrychlejší na mezičase, ale v cíli zaostal sekundu za Tarlingem. Slovinec se tak posunul virtuálně do čela a útočil na růžový trikot Dána Madse Pedersena, jenž za výrazné Vackovy pomoci vyhrál páteční etapu.

Bývalý mistr světa nakonec dojel sedmý s odstupem 12 sekund za Tarlingem a vedení ztratil o jedinou sekundu. Jeho kolega z týmu Lidl-Trek Vacek ztrácí na třetím místě pět sekund a v neděli pojede v bílém trikotu nejlepšího mladého jezdce.

Jednadvacetiletý Tarling z týmu INEOS Grenadiers si v sobotu dojel pro první vítězství na závodech WorldTour a je nejmladším vítězem časovky v historii Gira. Třinácté místo obsadil bývalý český mistr v časovce Josef Černý, vrchař Jan Hirt zajel 108. čas.

