Mexičan Del Toro si na Giru došlapal pro první etapový triumf, v Bormiu navýšil své celkové vedení

Jednadvacetiletý Del Toro v závěru porazil Romaina Bardeta a Richarda Carapaze a získal etapový vavřín na závodu Grand Tours jako třetí Mexičan v historii. Na Giru se mu to povedlo jako druhému.

