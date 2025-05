Horskou etapu na Giru ovládl Ital Scaroni. Růžový dres pro vedoucího závodníka udržel Mexičan Del Toro

První ze čtyř horských etap, které tento týden rozhodnou o vítězi 108. ročníku Gira, přinesl velký úspěch týmu Astana, jehož jezdci Scaroni a Lorenzo Fortunato spolu byli v úniku.

Po závěrečném výjezdu na San Valentino projeli cílem po 203 kilometrech a 4900 nastoupaných metrech ruku v ruce společně. Vítězství si připsal Scaroni a slavil poprvé na WorldTour.

