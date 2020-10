Ve spurtu byl znovu nejrychlejší Démare, na Giru má druhý triumf. V růžovém je nadále Almeida

Šestou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál francouzský spurtér Arnaud Démare a na letošním ročníku slaví již druhý triumf. Nejrychlejší byl i v úterní rovinaté etapě. Růžový trikot lídra uhájil bez problémů Joao Almeida z Portugalska, který dojel v hlavní skupině ve stejném čase na 25. místě. Matera 17:34 8. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítěz šesté etapy Gira Arnaud Démare | Zdroj: Reuters

Francouzský šampion Démare ovládl v úterý ve Villafranca Tirreně první hromadný spurt a ve čtvrtek ve městě Matera po 188 kilometrech nechal za sebou opět všechny sprintery. Dočkal se již 73. vítězství mezi profesionály.

Exmistr světa Peter Sagan se tentokrát do čela neprosadil a dojel osmý. Zbrzdil ho průjezd poslední zatáčkou. Na vítězství hvězdný Slovák čeká už od loňského července.

Zato Démare v cíli etapy, jež měla jen několik menších kopců a závěr do mírného stoupání, vyrazil ze zadních pozic a uspěl. „Je to úžasné. Ztratil jsem pozici, ale nebláznil jsem, vrátil se a držel se Astany. Zůstal jsem za nimi a pak za to vzal. Nemůžu věřit, že jsem vyhrál,“ radoval se devětadvacetiletý jezdec týmu Groupama-FDJ.

Druhý skončil Australan Michael Matthews ze Sunwebu a třetí domácí Ital Fabio Felline z Astany. Josef Černý dojel stodevátý s odstupem 2:35 minuty na vítěze. Průběžné pořadí vede Almeida nadále o 43 sekund před španělským cyklistou Pellem Bilbaem.

Páteční 7. etapa bude znovu rovinatá, takže bude představovat další šanci pro spurtéry. V délce 143 km povede z Matery do Brindisi.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 6. etapa (Castrovillari - Matera, 188 km):

1. Démare (Fr./Groupama-FDJ) 4:54:38, 2. Matthews (Austr./Sunweb), 3. Felline (It./Astana), 4. Molano (Kol./SAE Team Emirates), 5. Cimolai (It./Israel Start-Up Nation), 6. Vendrame (It./AG2R La Mondiale), 7. Honoré (Dán./Deceuninck-Quick Step), 8. Sagan (SR/Bora-hansgrohe), 9. Battaglin (It./Bahrajn-McLaren), 10. Narváez (Ekv./Ineos Grenadiers) všichni stejný čas, ...109. Černý (ČR/CCC) -2:35.

Průběžné pořadí: 1. Almeida (Portug./Deceuninck-Quick Step) 22:01:01, 2. Bilbao (Šp./Bahrajn-McLaren) -43, 3. Kelderman (Niz./Sunweb) -48, 4. Vanhoucke (Belg./Lotto-Soudal) -59, 5. V. Nibali (It./Trek-Segafredo) -1:01, 6. Pozzovivo (It./NTT) -1:05, 7. Fuglsang (Dán./Astana) -1:19, 8. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma) -1:21, 9. Konrad (Rak./Bora-hansgrohe) -1:26, 10. Majka (Pol./Bora-hansgrohe) -1:32, ...116. Černý -54:53.