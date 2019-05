Přijde mi to takové smutnější, říká o letošním Giru Hirt. Na horské etapy by ale mělo být víc fanoušků

Rovinatá polovina Giro d'Italia skončila, teď nastanou horské testy. A třeba se do kopců přijde podívat na cyklisty více diváků než dosud. Obecně to totiž vypadá, že slavný závod zatím pořadatelskou zemi nezajímá tak moc, jak to v minulých letech vypadalo. Cyklistický závod zatím sledují zblízka pouze jednotky tisíc diváků. Novi Ligure 8:55 23. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Španělský cyklista Pello Bilbao ze stáje Astana po vítězství v sedmé etapě letošního Gira | Zdroj: ČTK

Jestli si chcete popovídat o Giro d'Italia, v autopůjčovně v Bergamu se vám to nepovede. Tam je zajímají závody rychlých vozů na okruhu v relativně nedaleké Monze, případně Imole, anebo také úplně jiné sporty.

A není to tím, že letos se Giro Milánu a jeho předměstí obloukem vyhýbá. I v místech, kam zavítá, najednou není takové nadšení a radost. Sami závodníci říkají, že letos prý na slavném závodě není tolik diváků jako v minulých letech.

„Podle mě je letos méně lidí, než bývalo dřív. Když byl dva roky zpátky stý ročník Gira, tak to bylo lidí mnohem více, všude bylo růžovo a byla jiná atmosféra. Možná to dělá i počasí, nevím. Přijde mi to letos takové smutnější,“ řekl Radiožurnálu jezdec stáje Astana Jan Hirt.

Může to být dané i tím, že se letos zatím jelo po rovině, kde balík závodníků rychle profrčí a hned je divákům pryč z očí.

„Určitě víc lidí se půjde podívat na horské etapy, kde to bude cyklisticky zajímavější, plus tam bude hodně fanoušků ze zahraničí, nejen Italů. Ti když někam přijedou, tak se nepůjdou podívat na rovinatou etapu, ale pojedou do hor, kde se bude dít něco zajímavého. Hory jsou navíc směrem do centra Evropy, takže je to pro lidi ze zahraničí i blíž,“ myslí si Hirt.

Zatím poslední etapa ve středu byla podle přítomných zdravotníků nejteplejším dnem, jaký letos na jihu provincie Alexandrie zažili, teplota ve stínu mířila k 30 stupňům, jasná obloha, ale ani tohle nestačilo. Tak schválně, jak diváci zasypou hory – v některých průsmycích, přes které by se mělo jet, naopak stále leží sníh.