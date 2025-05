Pedersen vyhrál na Giru čtvrtou etapu, Vacka dostihl peloton 500 metrů před cílem

Dánský cyklista Mads Pedersen si ve 13. etapě připsal ve spurtu do kopce čtvrtý triumf na letošním Giru d'Italia. Jeho kolega z týmu Lidl-Trek Mathias Vacek usiloval o premiérové etapové vítězství na Grand Tour v kariéře, ale peloton ho ve dvoučlenném úniku dostihl zhruba půl kilometru před cílem. Vicenza 17:29 23. 5. 2025 (Aktualizováno: 17:51 23. 5. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mathias Vacek a Romain Bardet | Zdroj: ČTK, AFP / AFP / Profimedia

Debutant na Giru Vacek, jenž rozjížděl Pedersenovi spurt při všech předchozích třech výhrách, tentokrát dostal od vedení stáje volnou ruku k útoku na vítězství. Zhruba osm kilometrů před cílem ve Vicenze se vydal do úniku za Romainem Bardetem a se zkušeným Francouzem vytvořil dvojici uprchlíků. V následujících kilometrech si vybudovali náskok až 17 sekund. Pak je ale začala hlavní skupina stahovat a v nájezdu do závěrečného stoupání unavenou dvojici, v níž udával tempo převážně Vacek, dostihla.

@romainbardet attacks in the downhill! The frenchman is only followed by Mathias Vacek, and the duo has a 12" lead with 2K to go! #Giroditalia pic.twitter.com/k8BSMPqchR — Giro d'Italia (@giroditalia) May 23, 2025

„Bylo to dnes celý den těžké. Ve sjezdu jsem se vydal za Bardetem a kluci mi řekli, že máme náskok, takže mám jet. No a dostihli nás tady šest set metrů před cílem. Mads už byl v té době v dokonalé pozici a věřil jsem, že může vyhrát,“ uvedl Vacek po 180 kilometrech jízdy v rozhovoru pro televizní stanici Eurosport.

Pedersen rozhodl ve stoupání

Vedoucí muž bodovací soutěže Pedersen rozhodl o vítězství nástupem v prudkém kopci a odolal dotahujícímu se Woutu van Aertovi z Belgie. Třetí dojel v růžovém trikotu Mexičan Isaac del Toro a zvýšil na 38 sekund náskok v průběžném pořadí před Španělem Juanem Ayusem, svým kolegou z týmu UAE Emirates.

„Mathias by si etapovou výhru zasloužil. Kdyby byl peloton váhavější, mohli si vytvořit až půlminutový náskok a ten by určitě dotáhli do cíle. Byla to pro nás ideální situace, protože všechny týmy musely jet naplno a my se mohli vézt,“ uvedl Pedersen ke snaze svého týmového kolegy. „Já sám jsem pak vyrazil trochu dřív, než jsem chtěl. Ale v takové dny se stoupáním do cíle to někdy nevadí, protože všechny už v posledních stovkách metrů pálí nohy,“ dodal bývalý mistr světa.

Vacek v závěru nabral téměř minutovou ztrátu a obsadil 55. pozici, v průběžném pořadí si o jednu příčku polepšil na 29. místo. Josef Černý dojel mezi posledními a patří mu 142. pozice.

V sobotu peloton absolvuje převážně rovinatou etapu o délce 184 km z Trevisa do Nové Gorice ve Slovinsku. V závěrečném čtrnáctikilometrovém okruhu, který cyklisté projedou dvakrát, by mohl Pedersen zaútočit na páté vítězství.