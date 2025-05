Úvodní etapu Gira vyhrál Dán Pedersen. K vítěznému spurtu a růžovému trikotu mu výrazně pomohl Vacek

Cyklista Mathias Vacek rozjel v úvodní etapě Gira d'Italia v Tiraně vítězný spurt pro Madse Pedersena, který se jako první oblékl do růžového dresu. Dánský jezdec v závěrečném souboji porazil Belgičana Wouta van Aerta a připsal si 51. vítězství v kariéře. Český jezdec stáje Lidl-Trek, jenž letos na italském závodu Grand Tour debutuje, dojel do cíle první z tria etap na území Albánie na 22. místě. Tirana 18:04 9. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mads Pedersen se raduje z vítězství v první etapě Gira | Zdroj: Reuters

Cyklisté včetně dalších dvou Čechů Jana Hirta a Josefa Černého absolvovali na trase z Drače do Tirany 160 km a nastoupali zhruba 1800 výškových metrů. V závěru absolvovali dva okruhy se dvojnásobným výjezdem na vrchol Surrel, kde se peloton roztrhal.

🔻 A finish executed to perfection. A close sprint, but the work of a team rewarded by the greatest possible way. The win, and the Maglia Rosa



🔻Un'esecuzione finale perfetta. Una volata tiratissima, ma il lavoro della squadra viene premiato dal capitano. La vittoria e la Maglia… pic.twitter.com/4BIoBIrb2N — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2025

Postaral se o to Mathias Vacek spolu s dalšími jezdci stáje Lidl-Trek, kteří v kopcích diktovali tempo. Svého lídra pak český cyklista dovezl až do cílové rovinky, do níž přivedl vedoucí skupinu z prvního místa a Pedersena pak vyslal do dlouhého spurtu.

Mistr světa z roku 2019 pozici uhájil, připsal si druhý etapový vavřín na Giru a poprvé v kariéře získal růžový dres. Oblékl se do něho jako první Dán v historii.

„Chtěli jsme dnes udělat těžký závod, abychom se zbavili spurtérů. Ve sjezdu to bylo hodně zrádné, ale stoupání jsme jeli naplno. Měl jsem dneska hodně dobré nohy a jsem rád, že jsme to zvládli. Byli jsme nejsilnější,“ řekl Vacek v rozhovoru pro Eurosport bezprostředně po dojezdu.

Landův předčasný konec

V závěrečném sjezdu v ulicích Tirany se několik jezdců v jedné ze zatáček nevyhnulo pádu. Při tvrdém karambolu, při němž ve velké rychlosti zřejmě narazil do pouliční lampy a přeletěl chodník, závod skončil pro Mikaela Landu.

❤️‍🩹 We'll try to provide news about Mikel as soon as possible.



He has left the race, and we wish him the best of recoveries. #GirodItalia https://t.co/mryWRQLk3y pic.twitter.com/EbeKko8dVw — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2025

Jezdce týmu Soudal Quick-Step, který byl v letech 2015 a 2022 na Giru třetí, po dlouhém ošetřování na místě záchranáři převezli na nosítkách se zafixovanou páteří do nemocnice. Bližší informace o jeho stavu zatím nejsou k dispozici.

Pedersen bude v sobotu hájit vedení v průběžném pořadí v časovce jednotlivců, která může hodnocením zamíchat. Cyklisty čeká 13,7 km dlouhá trasa v Tiraně.

Cyklistický etapový závod Giro d'Italia - 1. etapa (Drač - Tirana, 160 km). 1. Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 3:36:24, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 3. Aular (Ven./Movistar), 4. Busatto (It./Intermarché-Wanty), 5. Pidcock (Brit./Q36.5), 6. Ulissi (It./XDS Astana), ...22. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas, 52. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -57, 137. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -10:37.