Domácí Vendrame vyhrál po úniku 19. etapu Gira, lídr Pogačar a zbytek pelotonu šetřili síly na sobotu

Devětadvacetiletý Vendrame z týmu Decathlon-AG2R se odpoutal od kolegů z úniku zhruba 30 km před cílem v Seppadě, jímž projel s jednou paží zdviženou 54 sekund před Španělem Pelayem Sánchezem. Třetí byl s odstupem 1:07 minuty Němec Georg Steinhauser, vítěz středeční sedmnácté etapy.

🔻 The final KM of stage 1️⃣9️⃣ for @AndreaVendra who finally wins again after nearly 3 years of drought! #GirodItalia



⏮ The @Continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#LastKm | #Continental #ContinentalItalia #SafetySponsorOfTheRoad pic.twitter.com/asWl123C65