Plavkyně Benešová ve Skotsku bojuje s benzínovými výpary. V závodě na 10 km chce být ještě lepší

„Ke konci už jsem celkem trpěla, protože mi nebylo vůbec dobře. Benzín, který jde ze člunů okolo nás, není úplně příjemný,“ vysvětluje dvacetiletá česká plavkyně, kterak nadechovala vzduch, který byl těsně nad hladinou jezera Loch Lomond.

Možná i chladné skotské počasí zapříčinilo, že se výpary těsně nad vodou moc nerozptýlily.

„Ve vodě tady je to hodně cítit. Lepší je, když kolem nás jezdí na kajacích. Myslím, že celé se to musí ještě nějak ekologicky pořešit.“

Pětikilometrový závod byl takovým testem, ve čtvrtek čeká nadějnou plavkyni závod na olympijské desetikilometrové trati a Evropská plavecká federace ji ve svých prognózách řadí mezi patnáct favoritek, přitom Benešová je z nich všech nejmladší.

„Je to hlavní závod, kvůli kterému jsem sem jela. Snad to bude dobré, doufejme, že ještě lepší než na pětce. Chci být co nejlepší, připravit se a dát do toho co nejvíce,“ usmívá se Alena Benešová.

Mladá česká dálková plavkyně skočí do chladného sedmnáctistupňového jezera v půl jedenácté dopoledne.

