Když vejdu do té haly, naskočí mi husí kůže, těší se Opatrný na závody v Praze. Letos s jiným koněm

Popáté v historii se začínají sjíždět k pražské O2 aréně nejlepší parkuroví koně a jezdci z celého světa. Finále seriálu Global Champions se blíží a v nejmodernější české hale nebude tento týden chybět ani domácí špička, která ale bude mít pravděpodobně menší ambice než v loňském roce. Praha 9:56 14. listopadu 2023

Nejlepší světový parkur opět míří do Česka. V pražské O2 aréně se v týdnu bude závodit o zhruba 200 milionů korun a nebude u toho chybět ani domácí špička.

Poslechněte si, co říkal jezdec Aleš Opatrný před letošním Global Champions v pražské O2 aréně

Kamiony couvají úzkou branou dovnitř arény a na plochu vysypávají postupně stovky tun speciální směsi, na které vyroste parkur světových parametrů. Přípravné práce sleduje z ochozu O2 arény také nejlepší český jezdec posledních let Aleš Opatrný.

„Naposledy jsem tu byl přesně před rokem. Když vejdu tady do té haly, naskočí mi husí kůže, když jsem si vzpomněl, jak to tady loni bouřilo. Doufejme, že to tak bude letos podobně, protože by tady mělo být ještě víc lidí. Nebude tady ale Forewer, tak uvidíme,“ povídá Opatrný, který loni zářil v O2 aréně, když v rámcových individuálních závodech elitní úrovně při finále Global Champions skončil první a druhý s valachem Forewerem.

Ten se ale letos na jaře zranil, přišel o červencovou olympijskou kvalifikaci a nakonec nestihne ani parkurový vrchol v Praze.

„Forewer je na tom dobře, už jsme doma několikrát skákali, ale chceme to udělat pozvolna. Dlouho jsem o tom přemýšlel, strašně rád bych ho tady nasadil, ale pak jsem si říkal, že po pětiměsíční pauze ho dostat během dvou měsíců do formy, je riziko dalšího zranění. Ten kůň má povolený všechny vazy, šlachy, klouby, svaly.“

A tak se Opatrný rozhodl nepospíchat, neriskovat, aby mu v příštím roce zase mohl dělat zkušený Forewer radost.

Mladší kůň

Dalšího koně Locanta, se kterým český jezdec závodil v červenci na olympijské kvalifikaci, majitelé prodali do Dubaje, a tak bude jeho čtyřnohým parťákem v O2 aréně teprve osmiletý Kapsones.

„Takovou arénu ještě nikdy neviděl, tak uvidíme, co bude, až do ní vejde. Teď na dvou závodech v Šamoríně se choval skvěle, tak doufejme, že ani takováhle aréna mu vadit nebude,“ doplňuje Aleš Opatrný, který se v závodě přestaví hned v úvodním čtvrtečním programu.

V příštím roce už finále Global Champions v Praze nebude, a tak i možná proto je letos mimořádný zájem o vstupenky. Už teď jich organizátoři prodali na čtyřdenní akci rekordních 32 tisíc.