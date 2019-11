Podle manažerky Prague Lions parkur u diváků boduje nejlepšími výkony i doprovodnou show

Elitní parkurový seriál Global Champions v neděli v Praze pokračuje závěrečným čtvrtým dnem. Jezdci na svých koních budou překonávat překážky ve výšce až 160 cm a diváky kromě finále čeká bohatý doprovodný program. Navíc už je jisté, že se tato prestižní akce do libeňské haly vrátí i příští rok. Praha 14:17 24. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Niels Bruynseels z týmu Prague Lions s koněm Gancia De Muze | Zdroj: ČTK

„Je to hodně speciální druh akce. Podobný mix elitních sportovních výkonů a show pro diváky v takové podobě neznáme. Normálně se závodí a po vyhlášení výsledků přijde na řadu speciální zábavní program pro diváky. Tento pražský experiment má podle ohlasů u diváků velký úspěch,“ je rád Marco Danese.

Sportovní ředitel Global Champions říká, že se specifický mix představení zařazený mezi jednotlivé závody, ujal a večer pak program končí soutěžemi nejvyšší kategorie. Praha je tak jedním z míst, kde diváci v doprovodném programu vidí například drezuru, akrobacii i třeba hodně atraktivní závod poníků.

„Tohle je obvyklé pro ty absolutně největší akce. Samozřejmě vždycky je to o penězích, protože je to hodně drahá záležitost. Většinou lidi chodí kvůli tomu nejlepšímu parkuru, ale pokud je k němu i doprovodná show, tak to přiláká další, zase trochu jiné spektrum diváků. Myslím, že ten kdo dorazil sem do haly, tak s velkou pravděpodobností dorazí i příští rok,“ povídá s nadšením manažerka českého týmu Prague Lions Jessica Kürtenová.

Návštěva ve čtvrtek a v pátek zůstala za očekáváním, když byly tribuny v O2 areně poloprázdné, ale v sobotu už dorazilo kolem deseti tisíc fanoušků, a to je na jezdecký sport výjimečné. Za rok v listopadu přivítá libeňská hala už třetí ročník Prague Play Offs.