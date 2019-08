Největší hvězda golfového turnaje Czech Masters po dvou dnech končí. Jihoafričan Els neprošel cutem

Vítěz čtyř turnajů kategorie major a bývalý první golfista světa Jihoafričan Ernie Els neprojde na D+D Real Czech Masters cutem. Po dvou dnech má na Albatrossu dvě rány nad par a v rozehraném kole je čtyři údery od postupu. O víkendový start na akci série European Tour ve Vysokém Újezdu na Berounsku bojují Češi, největší šanci má Stanislav Matuš. Vysoký Újezd 14:01 16. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Golfista Ernie Els | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Els figuroval už po prvním kole (73 ran) daleko za hranicí cutu a v pátek zahrál znovu ránu nad par. „Jsem hodně zklamaný, že si o víkendu nezahraju, protože se mi hřiště moc líbí. Moje hra nebyla tak špatná, ale neproměňoval jsem putty,“ řekl Els, kterému od druhé poloviny 2. kola nesla hole jeho dvacetiletá dcera Samantha, protože jeho caddie Ricky Roberts musel kvůli rodinným problémům odjet.

Mimo postup jsou domácí amatér Jakub Bareš a Aleš Kořínek, po prvním kole nejlepší z českých hráčů. Bareš zakončil druhý den s birdie, ale osmnáct jamek obešel s ránou nad par a s celkovým skóre -1 je jeden úder za hranicí cutu. Kořínek je na tom o ránu hůř.

„Jsem spokojený, že jsem pod parem s výsledkem minus jedna, ale dneska spokojený nejsem. Nepadaly mi putty, bylo to spíše o záchranách a nevyužíval jsem šance,“ řekl Bareš, který po sezoně plánuje přestoupit k profesionálům. „Je to možné. Inspiroval jsem se a chci to určitě zkusit,“ dodal.

Matuš začal druhé kolo dvěma birdie a má -3, což by na cut stačilo. Ve hře může být v případě výtečného kola ještě Jan Cafourek. Naposledy prošel na Czech Masters z Čechů cutem před třemi lety Filip Mrůzek, kterému se to letos nepovede.