Golfista Pieters po čtyřech letech vyhrál Czech Masters, Češi neuspěli

Golfista Thomas Pieters vyhrál znovu po čtyřech letech D+D Real Czech Masters a na European Tour zvítězil počtvrté v kariéře. Belgičan na Albatrossu ve Vysokém Újezdu triumfoval díky devatenácti ranám pod par a o jednu ránu porazil Španěla Adriho Arnause.

Čeští golfisté potřetí za sebou neprošli cutem a ve víkendových kolech chyběli. Nejlépe skončil amatér Jakub Bareš, který obsadil dělené 83. místo.

Sedmadvacetiletý Pieters slavil titul na nejvyšší evropské tour po třech letech. Po premiérové výhře na Czech Masters v roce 2015 ovládl tentýž rok také KLM Open a o rok později zvítězil na akci Made in Denmark v Silkeborgu.

„Jsem na sebe pyšný, jak jsem to v závěru zvládl. Vyhrál jsem po delší době a mám z toho skvělý pocit,“ řekl Pieters na greenu závěrečné osmnáctky.

Do finálového kola vstupoval s náskokem jedné rány a opět hodně skóroval na první devítce, na které zapsal čtyři birdie a jen jednou chyboval. Na druhé devítce zapsal birdie na dvanáctce, ale po bogey na šestnáctce se musel ještě strachovat.

Závěrečné tři jamky ustál a odehrál v paru. „Soustředil jsem se na sebe a nekoukal, jak hrají soupeři,“ řekl Pieters, že nesledoval, jak se k němu Arnaus přibližuje. Španěl díky birdie na šestnáctce a osmnáctce stvrdil své druhé místo.

Belgický ranař potvrdil, že dlouhé hřiště na Albatrossu jeho stylu vyhovuje. „Skóroval jsem hodně na pětiparech,“ řekl. Na Czech Masters skončil vedle dvou výher ještě dvakrát v desítce - druhý zde byl v roce 2016 a loni odjížděl devátý.

Na děleném třetím místě skončili obhájce titulu Ital Andrea Pavan a Angličan Sam Horsfield, oba na vítězného Pieterse ztratili tři rány.

Loni druhý Pádraig Harrington z Irska tentokrát obsadil dělené 58. místo. Hvězdní Jihoafričan Ernie Els a Angličan Lee Westwood neprošli cutem.

Golfový turnaj D+D Real Czech Masters série European Tour ve Vysokém Újezdu na Berounsku (par 72, dotace 1 milion eur):

1. Pieters (Belg.) 269 (67+67+66+69), 2. Arnaus (Šp.) 270 (71+65+65+69), 3. Pavan (It.) 272 (68+68+71+65) a Horsfield (Angl.) 272 (69+66+69+68), 5. Schwab (Rak.) 274 (70+65+69+70), Johnston (Skot.) 274 (67+69+68+70), Van Rooyen 274 (65+72+66+71), Karlberg (Švéd.) 274 (69+67+66+72) a Leon (Chile) 274 (66+69+67+72), 10. Karlsson (Švéd.) 275 (67+68+67+73), ...83. am. Bareš 143 (70+73), 97. Matuš 144 (71+73), Kořínek 144 (70+74) a Pospíšil 144 (73+71), 108. Cafourek 145 (73+72) a Mrůzek 145 (73+72), 129. Suchan 148 (78+70), Gál 148 (75+73) a Zach 148 (74+74), 140. Tintěra 150 (74+76) a am. Ráža 150 (77+73), 146. am. Zuska 151 (74+77), 153. am. Hrubý (všichni ČR) 156 (78+78) - všichni neprošli cutem.