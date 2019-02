Směr Florida. Golfistka Klára Spilková se zúčastní nejprestižnější ženské golfové soutěže světa

Klára Spilková je po popáté v řadě nejlepší golfistkou roku. Vítězství v anketě získala i proto, že si loni vybojovala hráčskou kartu v nejprestižnější ženské golfové sérii na světě. V té se jí letos zatím nepovedlo projít do druhé poloviny některého z turnajů. Po dvou podnicích v Austrálii teď bude zkoušet štěstí v Americe. Praha 18:00 27. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Golfistka Klára Spilková | Foto: LET/Tristan Jones

„Splněný sen,“ odpovídá Klára Spilková na otázku, co se jí jako první vybaví, když se řekne Amerika.

Právě ve Spojených státech se totiž hraje nejvíce turnajů LPGA. A Spilková je první Češkou, která si hráčskou kartu na tuto sérii loni vybojovala. Po úvodních turnajích v Austrálii bude od příštího týdne žít takový svůj vlastní americký sen.

„Moc se těším, protože se tam cítím hrozně dobře a člověk tam může začít znovu, protože tam nemá napodmiňované takové ty věci, jako má u nás. Přijede do nového prostředí a může si to tam sám utvořit. A to je hrozně příjemné,“ popisuje Spilková důvody, proč se do Ameriky tak těší.

Na Floridě, kde bude bydlet až do června, už byla. Zařizovala bydlení, našla nejoblíbenější fastfood, navštívila botanickou zahradu nebo pláž. Největší přidanou hodnotu vidí v tom, že bude mít v zámoří především klid na golf. Zároveň se ale těší, že se ve volném čase podívá i na jiné sporty.

„Líbí se mi basketbal. Sleduje ho i můj přítel, takže máme v plánu se na něj jet podívat do Miami, tak uvidíme, jak nám to vyjde. A Sandra říkala, že chodí na pickleball, což je něco jako tenis, jen se to hraje s malými pálkami, tak třeba půjdu někdy s ní,“ prozrazuje volnočasové plány se svou kamarádkou Sandrou Galovou, která LPGA také hraje.

I když pro Spilkovou život na Floridě bude nový, prostředí na turnajích tolik ne. Devadesát procent hráček zná a kamarádí se s nimi. Důležité tak pro ni na úvod sezony bude chytit turnajové tempo a rozehrát se.

„Dát si čas na to, aby ten úspěch přišel a netlačit na to tolik. To je totiž moje specialita chtít všechno hned. Myslím si, že hraji vážně hezky, švihám nejlépe, jak jsem kdy švihala. Takže tomu dám doopravdy trošku čas a budu to dělat s radostí,“ říká česká golfistka, která první turnaj LPGA na americké půdě odehraje od 21. do 24. března ve Phoenixu.