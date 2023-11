Golfistky po úspěšné sezoně vyhlížejí olympiádu. ‚Máme jistá dvě místa, o ty bude boj,‘ shodují se

Golfistka Klára Davidson Spilková skončila v celkovém pořadí Ladies European Tour desátá. Rodačka z Prahy ale není jedinou Češkou, o které se v této sezoně mluví. Češkám se totiž daří tak dobře, že si dokonce vybojovaly dvě místa na olympijských hrách v Paříži a ještě o ně spolu musí bojovat. Marbella (Španělsko) 21:08 27. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká golfistka Sára Kousková na golfovém turnaji Ladies European Tour v Berouně | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

„Na olympiádě je 60 hráček. Normálně je na turnaji 120 až 140 hráček, takže to bude jiné. Po druhém kole nebude cut a budeme hrát všechny čtyři kola,“ popisuje česká golfová jednička.

Klára Davidson Spilková už olympijské prostředí velmi dobře zná, byla při obnovené premiéře golfu na Hrách 2016, byla i na covidové olympiádě v Tokiu 2021.

A teď je Davidson Spilková téměř jistou účastnicí i pařížské olympiády. Druhé místo pro Česko zatím patří Sáře Kouskové.

„Na to druhé postupové místo si brousí zuby trochu víc hráček. Klára (Spilková) sedí na téměř jisté pozici, ale my ostatní se ještě trochu pereme. Je příjemný tam teď být, ale čeká nás spousta práce a času do června je ještě hodně,“ naznačuje Kousková, do kdy se rozhodne.

Teď sice pár měsíců žádné turnaje nebudou, ale na jaře jich do termínu olympiády bude přibližně 15.

„Určitě je pro mě olympiáda ten nejstěžejnější cíl pro příští sezonu. Čím rychleji si to místo zajistím, tím větší bude klid na odehrání turnajů v květnu a červnu,“ doplňuje Kousková.

Těsně za Kouskovou je v olympijském žebříčku Kristýna Napoleaová, tedy vítězka jednoho z letošních turnajů Evropské série.

„Olympiádu jsem původně chtěla s fotbalem, ale to mi nevyšlo, tak snad to vyjde s golfem. Je to něco, čeho bych chtěla v golfu dosáhnout. Máme bohužel jen dvě místa, ale já se o to poperu. Před námi je sedm měsíců a za tu dobu se toho může tolik změnit. Prioritou ale pořád zůstane boj o kvalifikaci na olympiádu,“ dodává bývalá fotbalistka pražské Sparty.

A to ještě může do boje o Hry zasáhnou Jana Melichová. To ale až na jaře. Víkendovým finále Evropské tour ve Španělsku tato, z českého pohledu velmi úspěšná sezona, skončila.