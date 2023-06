Výhra na Masters mi vyřešila plány na léto. Těším se na turnaj do Berouna, říká golfistka Napoleaová

Kristýna Napoleaová vyhrála golfový turnaj Ladies European Tour. Česká hráčka na German Masters udržela v rozstřelu nervy na uzdě. A protože hrávala také úspěšně fotbal za pražskou Spartu, porovnala dvě psychicky náročné situace. Rozstřel v golfu a fotbalovou penaltu. Michendorf (Německo) 17:05 19. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká golfistka Kristýna Napoleaová se po úspěchu na German Masters těší na domácí turnaj do Berouna | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Mám pocit, že ve fotbale je branka trochu větší a nevím proč z toho týčka to bylo tak úzké. Dostat to na green bylo těžké, ale povedlo se. Byly to nervy a jsem ráda, jak to dopadlo. Ten golf byl teď o trochu náročnější než penalta, kde jsem si vždy věřila a kopala to na stejnou stranu. Tam se nikdy nic nezměnilo,“ přiznala Radiožurnálu Sport česká golfistka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si českou golfistku Kristýnu Napoleaovou po vítězství na German Masters

Zato teď se v golfu mění dost věcí. Kristýna Napoleaová je vítězkou turnaje Ladies European Tour. Tento fakt považuje za největší úspěch své dosavadní sportovní kariéry. A proto může se zdravým sebevědomím vyrazit na další turnaje.

„Hlavně je to také uklidnění. Bylo to skoro až nečekané. Pomalu a jistě jsem se zahřívala, ale nevěděla jsem, jak dosáhnu na akce. Věděla jsem, že vyjdou poslední tři akce a turnaje v Česku a Finsku. Pak jsem nevěděla, co do konce roku budu dělat. Tohle mi tak nějak vyřešilo plány na léto. Jsem moc ráda a uvidíme, jak to půjde dál. Rozhodně mám v plánu pořád makat, bojovat a snad přinášet pořád dobré výsledky,“ těší Napoleaovou.

Šance pro domácí turnaj

Hned od pátku 23. června může na povedený výkon navázat na turnaji Tipsport Czech Ladies Open v Berouně. „Je to další týden, nový začátek a zase se na to chci začít soustředit. Přece jenom v posledním kole už železa zlobily, tak na tom chci před pátečním turnajem ještě trochu zapracovat. Doufám, že nás přijde do Berouna podpořit spoustu lidí,“ přeje si česká hráčka.

Kristýna Napoleaová má do další práce velkou chuť a turnaj doma bere jako další skvělou příležitost. „Hrát doma je neuvěřitelný zážitek a mít tam rodinu s kamarády rozhodně stojí za to. Dala bych cokoliv za víc turnajů jako je Tipsport Ladies Open,“ doplňuje třetí česká hráčka, které se podařilo vyhrát jeden z turnajů Ladies European Tour.