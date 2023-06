V Berouně odstartoval turnaj Tipsport Czech Ladies Open. České golfistky potrápil silný vítr

„Je to těžké se s tím na hřišti vypořádat. Dvakrát se mi stalo, že jsem to špatně vyhodnotila. Přestalo foukat a já to zahrála za green. Podmínky byly docela těžké. Kdyby jenom pršelo, tak by to bylo lepší. Když jsem dala eagle, tak mi vítr pomáhal do zad a jamku jsem si zkrátila, což bylo příjemné. Naopak devítka pro mě byla hodně složitá, kde jsem ten vítr vůbec nevychytala a nebyla jsem schopná to zahrát,“ říká loňská vítězka Jana Melichová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se české golfistky vypořádaly s větrným počasím při prvním dnu Tipsport Czech Ladies Open

Celkem to pro českou golfistku znamenalo skóre plus dva údery. Lepší byla jen trojice českých golfistek Kateřina Vlašínová, Patricie Macková a nejlepší amatérka teprve osmnáctiletá Denisa Vodičková. „Určitě jsem ráda, že nepršelo. Čekala jsem, že bude pršet celý den. Udělalo mi to radost, ale ten vítr nebyl moc příjemný,“ říkala Vodičková.

Byla to loterie, třeba na poslední osmnácté jamce se Melichová zachraňovala poté, co zahrála ideální ránu. „Když jsem stála u míčku a než jsem hrála do greenu, tak poměrně silně foukalo proti. I podle toho jsem si vzala hůl, rána mi sedla a byl to úplný „mlaskoň“. Bohužel hned jak jsem odpálila, tak přestalo foukat. Když vám takhle sedne rána, tak už hned víte, že to bude dlouhé,“ popisuje Melichová.

Výsledkem jejího snažení bylo bogey. V celkovém pořadí Melichová dělí 46. místo, o ránu hůř jsou zkušené Češky Sára Kousková, Klára Davidson Spilková a Kristýna Napoleaová. Právě okolo jejich skóre plus tři údery se dá očekávat, že bude hranice do nedělního finálového kola.