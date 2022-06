Dilema saúdského golfu, peníze versus lidská práva. ‚Téma pro politiky, ne sportovce,‘ říkají čeští golfisté

Nová saúdskoarabská soutěž LIV Invitational konkuruje tradiční PGA Tour a víří debaty v golfovém světě. Lukrativními kontrakty láká velké hráče, které novináři zásobují kritikou. Finance totiž proudí z fondu korunního prince Muhammada bin Salmána, jehož řada organizací viní z porušování lidských práv. Co na to golfisté? Server iROZHLAS.cz oslovil tři přední české hráče. Všichni by pozvánku na turnaj přijali. Takové peníze by jim „změnily život“. Saúdská Arábie 13:04 24. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová soutěž LIV Golf Invitational vznikla v červnu 2022 | Foto: Kieran Cleeves | Zdroj: PA Images, Reuters

„Myslím, že i hráči v Americe toho mají plné zuby. Hrálo se US Open, ale téma nebylo US Open. Bylo deset titulků o Dustinovi (Johnsonovi), který chce hrát v Saudské Arábii,“ říká Aleš Kořínek, čtvrtý nejlepší Čech světového žebříčku.

‚Účast je v rozporu s našimi pravidly.‘ PGA Tour suspendovala golfisty, kteří hrají u konkurence Číst článek

I to dokazuje, jak téma v elitním golfu rezonuje. Johnsona do nové soutěže následoval například i Phil Mickelson nebo Brooks Koepka. Účastí na jiném turnaji porušili pravidla PGA Tour, jež je suspendovala. Sankce se ovšem nevztahují na nejprestižnější turnaje kategorie major.

„Jinak ani PGA zareagovat nemohla. Je to konkurence, jde o přetahování hvězd. Navíc je to velká organizace, může si to dovolit. Chápu ji,“ vysvětluje Kořínek.

Představitelé organizace profesionálních golfových túr ve Spojených státech a v Severní Americe se obávají, že si saúdská soutěž chce golf koupit. „Stát se to může, finance na to jsou. Na druhou stranu by se měly ostatní túry snažit zatraktivnit soutěže a hráče si udržet,“ myslí si druhý muž českého pořadí Jan Cafourek.

Jan Cafourek na GF Moneta Czech PGA Tour 2020 | Zdroj: Profimedia

„Vypadá to, že půjdou formátem 48 hráčů, takže si všechny nekoupí. Podle mě je to jen přehánění o to, kdo dá víc,“ dodává golfista roku Ondřej Lieser. Jde tedy o zdravou konkurenci a je to pro golf dobře? „To teď asi nikdo nedokáže zodpovědět,“ dodává Lieser.

Špinavé peníze

Kritika od novinářů se otírá zejména o otázku financování saúdskoarabských turnajů. Peníze totiž putují přímo z fondu korunního prince Muhammada bin Salmána, jehož režim řada mezinárodních organizací obviňuje z porušování lidských práv.

Saúdská soutěž rozděluje golfovou komunitu. Nová série láká elitní hráče, kritici mluví o sportswashingu Číst článek

Situace znovu, poslední dobou čím dál častěji, naráží na základní otázku - lze od sportu oddělit politický a společenský kontext?

„Jsem odjakživa zastáncem tvrzení, že politika do sportu nepatří. Je to problém vrcholných politiků. Proč by sto měli řešit zrovna sportovci?“ ptá se Kořínek.

„Například golfista Greg Norman vypíchnul, že 23 ze 40 sponzorů PGA Tour obchoduje se Saúdskou Arábií, stejně jako samotná Amerika. Sportovci tam nejezdí z nějakých politických důvodů, jezdí se tam stát se legendami, slavit úspěchy. Vůbec nemají důvod to řešit a neměli by na to být tázáni,“ souhlasí Lieser.

Lidská práva v Saúdské Arábii hlavním tématem tiskových konferencí:

️ "If Vladimir Putin had a tournament, would you play that?"



Ian Poulter and Lee Westwood refuse to answer questions on whether there is anywhere in the world they wouldn't play. pic.twitter.com/v9WkEYvDoy — Sky Sports Golf (@SkySportsGolf) June 8, 2022

„Většina lidí to takhle bere, že se na to dívá jenom z hlediska toho sportu,“ přitakává Cafourek. Je to ale podle něj správně? „Na to neumím odpovědět. Je to těžké rozhodnutí. Každý, kdo se dostal do té situace, to neměl jednoduché.“

Kdyby přišla pozvánka

V hypotetické realitě, v níž by třem osloveným golfistům přistála saúdská pozvánka na stole, by se všichni zachovali stejně.

Návrat krále. ‚Tiger Woods ještě může dosáhnout vrcholu,‘ věří nejlepší český golfista Lieser Číst článek

„Kdybych dostal zajímavou nabídku, šel bych do toho. Je to spekulativní téma, každý to lehce odsoudí a řekne, že by to nikdy neudělal. Ale kdyby se opravdu do takové situace dostal, šlo by do toho 90 % hráčů. S tím, co se děje v Saudské Arábii také nesouhlasím, ale sportovci to v dnešní době nemají jednoduché,“ míní Cafourek.

Stejnou notou navazuje Kořínek: „Já ten sport miluju, ale dělám to proto, abych se uživil. Byl bych hloupý, kdybych do toho nešel. Proč bych se vzdával šance zajistit si život? Já přece lidská práva neporušuju, já tam jedu sportovat.“

Jediný český golfista na olympijských hrách Lieser se před dvěma lety pohyboval kolem 150. světové příčky. „Kdyby ta túra vznikla tehdy, měl bych možnost ji hrát. Hráči, jako jsem já, to změní život můj i mojí rodiny. Kdybych vyhrál několik velkých turnajů, tak z takové pozice na to budu koukat trochu jinak. Teď je to strašně jednoznačná záležitost,“ shoduje se s kolegy.

Ondřej Lieser se stal v Tokiu prvním českým golfistou na olympijských hrách | Foto: Murad Sezer | Zdroj: Reuters

Jedna z tváří série Phil Mickelson podle některých zdrojů podepsala smlouvu na 200 milionů dolarů, bývalá světová jednička Dustin Johnson inkasoval 125 milionů.

„Kdybych hrál osm turnajů a skončil osmkrát poslední, pořád bych měl milion dolarů. Například Hennie Du Plessis, co skončil na úvodním turnaji druhý, vydělal tři miliony dolarů. Přitom na do té doby si na turnajích vydělal třeba sto tisíc eur,“ uvádí pro kontext Lieser.

Sport a lidská práva

Téma protínání motivů sportu a porušování lidských práv vyskakuje v titulcích zpráv zejména v poslední době opakovaně. Letošní olympijské hry v Pekingu provázely výzvy k bojkotu. Část politických reprezentací do Číny vůbec neodcestovala.

Jak můžete mít hry s olympijským duchem, když masakrujete lidi, kritizuje americký kongresman Číst článek

„Takové akce jsou samozřejmě zcela zásadní pro sebepropagaci režimu jak navenek, tak vzhledem k vlastnímu obyvatelstvu. Protože se situace na poli lidských práv zhoršila jak v Číně samotné vůči vlastnímu chanskému obyvatelstvu, tak i vůči menšinám v okrajových oblastech,“ popisoval před startem zimních her v podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12 sinolog Martin Hála.

„Navíc žádné jiné země velké turnaje moc dělat nechtějí,“ připomíná Lieser. Prim tak hrají bohaté státy. Mezi ně patří i Katar, netradiční destinace pro mistrovství světa ve fotbale na konci roku.

K fotbalu má blízko i golfista Kořínek, řadu let chytal za prvoligový Zlín. „Sice mám k fotbalu blízko, ale od té doby, co jsem skončil (léto 2013, pozn. red.), ho vůbec nesleduju. Dokonce jsem se musel zeptat, co je to ta Liga národů, abych věděl, co naši reprezentanti vůbec hrají (smích),“ upozorňuje.

Bývalý fotbalista a současný golfista Aleš Kořínek na Czech Masters v roce 2016 | Zdroj: Profimedia

Je ale podle něj fotbal v Kataru podobný případ jako golf v Saúdské Arábii? „Ano, politika do sportu prostě nepatří. Navíc se řeší celý svět, ale jako první by se měly řešit problémy u nás doma, kde lidi nemají kde bydlet. Možná to zní sobecky, ale vlastních problémů máme dost. Spíš mě překvapuje, že to mistrovství dávají do zemí, kde je v létě 50 stupňů. Není to šťastná volba,“ odpovídá Kořínek.