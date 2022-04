Návrat Woodse zázrakem neskončil. Golfový turnaj Masters ovládla světová jednička Scheffler

Golfista Scottie Scheffler se poprvé oblékl do zeleného saka pro vítěze Masters v Augustě a získal premiérový titul kategorie major. Pětadvacetiletý Američan dokázal jako pátý hráč v historii triumfovat v roli světové jedničky a připsal si na konto odměnu 2,7 milionu dolarů, v přepočtu přes 60 milionů korun. Augusta (USA) 9:34 11. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký golfista Scottie Scheffler | Foto: Matt Slocum | Zdroj: ČTK / AP

Scheffler vedl od druhého kola a v koncovce měl takový náskok, že si mohl dovolit čtyři paty na závěrečné jamce. Celkově měl po čtyřech dnech skóre deset ran pod par a náskok tří ran před severoirským hráčem Rorym McIlroyem, který se ve finále blýskl kolem za -8.

„Možná jsem vypadal klidně, ale byl to dlouhý a náročný den. Měl jsem štěstí, že jsem se dostal do pozice, že jsem to měl pod kontrolou a nemusel se starat, jak hrají ostatní,“ řekl Scheffler.

„Nedokážu popsat, co pro mě znamená, že se sem můžu vracet celý život,“ radoval se z celoživotního členství v klubu Augusta National, které jako každý vítěz automaticky získal.

Scheffler vyhrál i díky tomu, že mu nosil hole zkušený Ted Scott, kterého před sezonou přemluvil ke spolupráci. Scott se stal pátým caddiem, který se podílel na třech výhrách v Augustě. V letech 2012 a 2014 uspěl s Bubbou Watsonem.

„Vidět tyhle chlapíky tak zblízka je úžasné. Mám štěstí, že můžu být součástí jejich úspěchů,“ řekl Scott. Se Schefflerem bude i za rok při obhajobě, protože vidět hráče oblékat se do zeleného saka je návykové. „Naprosto,“ kývl Scott.

Smith třetí, Woods sedmačtyřicátý

Na třetím místě skončil Australan Cameron Smith, který se na začátku závěrečného dne dotáhl na jedinou ránu za Schefflera, ale naděje na úspěch "utopil" úderem do vody na dvanácté jamce a triple bogey.

"To byl prostě hodně špatný švih. Můj nejhorší v turnaji a bohužel zrovna v nejméně vhodnou chvíli. Poučím se a vrátím se silnější," řekl letošní vítěz The Players Smith, s kterým skončil třetí šampion britského The Open z roku 2019 Shane Lowry z Irska.

Ostře sledovaný návrat Američana Tigera Woodse po autonehodě zázrakem neskončil. Pětinásobný vítěz Masters zahrál 13 ran nad par a obsadil 47. místo. „Chyběla mi ještě celková odolnost a vytrvalost, aby to mohlo být lepší,“ řekl Woods.

Golfista Tiger Woods se Masters účastnil po čtyřiadvacáté v kariéře | Foto: Jae C. Hong | Zdroj: ČTK / AP

Životní kolo v neděli zahrál McIlroy. Na pětiparové třináctce zaznamenal eagle a závěrečné z šesti birdie zahrál po parádní ráně z bunkeru (písečné překážky).

„S větší radostí jsem tady ze hřiště ještě neodcházel. Odehrál jsem skvělé kolo,“ usmíval se McIlroy, který v roce 2011 neudržel ve finálovém kole na Masters náskok čtyř ran. Druhé místo je jeho nejlepší výsledek a dává mu šanci do budoucna, že by přeci jen mohl jednou zkompletovat sbírku titulů ze všech majorů.