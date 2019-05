Šance pro české golfisty. Pražský turnaj Challenge Tour jim může pomoct mezi elitu

Zatím ani jeden český golfista nemá možnost pravidelně hrát nejvyšší evropskou soutěž European Tour. Když už se na takovém turnaji objeví, je to zpravidla díky sponzorským pozvánkám. Zato ve druhé nejvyšší evropské sérii je Čechů hned několik a většina z nich od čtvrtka hraje turnaj tzv. Challenge Tour na pražské Zbraslavi. Praha 9:44 9. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Golf, ilustrační foto | Foto: Reuters

Také pořádání druhé nejvyšší evropské soutěže je poměrně prestižní, vždyť ti nejlepší si rozdělí dotaci 200 tisíc euro, tedy něco přes pět milionů korun.

„Pro český golf je to velká akce, je to pořád druhá největší liga v Evropě. Budou tu nejlepší čeští hráči i spousta zahraničních. Chlapi, kteří hráli nebo hrají na European Tour a nedostali se teď na British Masters,“ vysvětluje Radiožurnálu Filip Mrůzek.

„Je to obrovská vzpruha. Doufám, že nás bude víc procházet cutem a hrát líp. Strašně to pomůže i partnerům a firmám, které se do toho budou chtít víc zapojit. Konečně uvidí nějakého pořádného hráče, který na takových turnajích dokáže vyhrávat,“ dodává jeden z nejlepších českých golfistů Stanislav Matuš.

Češi mají hned dvě šance předvést se tuzemským fanouškům - za dva týdny totiž Challenge Tour bude pokračovat na brněnském hřišti Kaskáda. Vzhledem k tomu, že je v celé sezóně pouze 25 turnajů, je to pro Česko velmi dobrý úspěch a také šance vidět kvalitní golf.

Stanislav Matuš tuší, že se samozřejmě nedají u hřiště čekat žádné velké davy diváků: „Musím brát, že jdu sám. Minulý rok mě překvapilo, že se mnou šlo tolik lidí. Zájem tam byl a je to jen dobře, takových flightů potřebujeme co nejvíc.“

Právě takové turnaje mohou přispět k tomu, že se bude golfu v českém prostředí čím dál více dařit, že bude mít nové mladé hráče. Současná česká špička, ve které jsou ještě třeba Jan Cafourek nebo Ondřej Lieser, se dlouhodobě snaží dostat z Challenge Tour mezi evropskou elitu, ale v podzimních kvalifikačních školách se jí stále nedaří probojovat mezi nejlepší.

„Chybí nám kousíček. Stačí, aby to jeden dva prorazili. Ostatní zjistí, že to jde, a pak už to půjde,“ věří Stanislav Matuš, že vytoužený zlom brzy přijde.

Zatím je právě začínající turnaj na Zbraslavi tím nejlepším, co si čeští hráči dokážou bez pořadatelských karet sami uhrát.