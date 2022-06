Saúdská soutěž rozděluje golfovou komunitu. Nová série láká elitní hráče, kritici mluví o sportswashingu

Nově vzniklá saúdskoarabská série LIV Golf Invitational rozčeřila vody ve světovém golfu. Žádost o účast na osmi podnicích sponzorovaných fondem saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána totiž PGA Tour hráčům zamítla a pohrozila disciplinárními tresty. Americký dvojnásobný vítěz majorů Dustin Johnson se nyní kvůli účasti na lukrativním turnaji vzdal členství na PGA Tour. Podle golfisty Iana Poultera budou další elitní hráči následovat. Londýn (Velká Británie) 20:36 8. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký golfista Dustin Johnson je zatím největší hvězdou, která se připojila k LIV Golf Invitational | Zdroj: Reuters

Kromě bývalé světové jedničky Johnsona a veterána Poultera potvrdili svou účast na úvodním podniku v Londýně i jiní elitní golfisté jako Lee Westwood, Martin Kaymer nebo Sergio García. 54 jamek dlouhý úvodní turnaj v Londýně má dotaci 25 milionů dolarů, souběžně hraný turnaj v Torontu má oproti němu dotaci 8,7 milionů dolarů.

„Do golfu i do sportu celkově přichází stále větší investice. Myslím, že ti nejlepší hráči budou tento týden turnaj sledovat a brzy se budou chtít přidat,“ řekla bývalá světová pětka Poulter.

Nejlépe postavený hráč v Londýně bude Dustin Johnson. „Vybral jsem si to, co je pro mou rodinu nejlepší. Nevím, jaké to bude mít následky,“ řekl novinářům o své rezignaci na členství v PGA Tour.

Na rozdíl od Tour nebude Golfová asociace Spojených států (USGA) aktéry turnaje LIV Golf Invitational nijak sankcionovat, díky čemuž se budou moci účastnit blížícího se majoru US Open. USGA tím ale nijak nechce konkurenční saúdskou sérii vyjádřit podporu.

„Tímto rozhodnutím nevyjadřujeme podporu organizátorům nebo komentářům jednotlivých hráčů. Kritéria účasti na US Open byla předem stanovena a není vůči soutěžícím férové, aby se měnila,“ stojí ve vyjádření americké asociace.

K dalším světovým hvězdám tohoto sportu, které se přidají k nově vzniklé soutěži, by podle The Guardian mohli patřit Bryson deChambeau a Patrick Reed. „Bryson byl vždy inovátor. Idea být u zrodu něčeho unikátního ho vždy přitahovala. Profesionální golf se mění a děje se to rychle,“ řekl agent DeChameaua.

Saúdský sportswashing?

Saúdskoarabská golfová série je i vzhledem ke svému finančnímu napojení na tamní vládnoucí režim kritizována a označována za případ sportswashingu. Tento termín označuje situaci, kdy se stát pořádáním či sponzorováním populárních sportovních akcí snaží odvést pozornost od vlastních problémů, například od porušování lidských práv v zemi.

Výkonný ředitel a bývalý golfový šampion Greg Norman byl neziskovou organizací pro lidská práva Amnesty International zkritizován za obhajování saúdského režimu. Australan označil vraždu novináře Džamála Chášukdžího jako „chybu, ze které se země poučila“. Organizace zároveň upozorňuje na vysoký počet poprav v zemi či omezování práv homosexuálů.

Saúdská Arábie podle lidsko-právní organizace Grant Liberty utratila v posledních letech za pořádání mezinárodních sportovních akcí už přes 1 a půl miliardy dolarů. Jde o konání závodů formule 1, Rallye Dakar, boxerských zápasů či fotbalových finále.

Tyto mezinárodní organizace bily na poplach i minulý rok, když zmíněná společnost Public Investment Fund prince Muhammada bin Salmána koupila anglický fotbalový klub Newcastle United.

Nyní Public Investment Fund výrazně investuje do golfu a pokud se vyplní Poulterova slova, získá do své soutěže ty nejlepší hráče, které už očividně neděsí ani sankce od PGA Tour.