Krok od splnění snu. Klára Spilková bude na Floridě bojovat o Ladies PGA Tour

Může se stát první českou golfistkou, která získá možnost hrát pravidelně Ladies PGA Tour. Klára Spilková bude bojovat střídavě na dvou floridských hřištích o kartu na nejslavnější světovou sérii. Šanci na to ji získat má dobrou, vždyť na evropské Tour už patří k nejlepším. Praha 11:44 29. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvaadvacetiletá Spilková se stala první českou vítězkou turnaje LET | Foto: LET/Tristan Jones

„Celý život jsem tam chtěl hrát. Je to můj sen, který jsem si chtěla zkusit,“ říká Radiožurnálu Klára Spilková. V posledních měsících se jí daří, i proto postoupila až do poslední fáze kvalifikace LPGA Tour.

Golfistka Spilková obměnila tým a v nové sezoně si chce splnit sen Číst článek

„Jsem hrozně zvědavá, co mi život přinese. Jestli v té Americe být nám, nebo ne. Hraju dobře, takže vím, že na to mám, ale v golfu se může opravdu stát cokoli. Když to tak člověk přijme, hodně si uleví, protože do budoucnosti stejně nevidí,“ usmívá se 22letá golfistka nad myšlenkou, že by jí odpaly, přihrávky na green i následné patování do jamky zrovna teď přestalo vycházet a na turnaji propadla.

Ale ani to by pro ni podle jejího manažera Petra Žáka nemuselo být pohromou. Spilková totiž v létě poprvé v kariéře vyhrála turnaj Ladies European Tour, na dva roky tak získala jistotu startů v této sérii a zároveň tím ubezpečila svého amerického sponzora KPMG, že je opravdu tak talentovaná, jak si o ní myslí.

Už jen díky sponzorovi by Spilková mohla občas hrát americkou sérii. „Ptal jsem se, jestli jsou schopni v případě, že by nedopadla kvalifikace, sehnat nějaké pozvánky na americkou túru. Odpověď je, že ano, takže Klára teď není pod vůbec žádným tlakem,“ vysvětluje Petr Žák.

Ze 166 startujících, mezi kterými bude i další Češka Karolína Vlčková, získá kartu nejlepších 20.

„Konkurence určitě bude velice početná a silná. Takže by to chtěl hrát jeden z nejlepších golfů v mém životě, to se třeba stane,“ říká Klára Spilková.