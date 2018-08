Technika švihu, etiketa a chování na hřišti. Na táboře ve Svratce se děti učí golf

„Trénujeme tady hlavně techniku švihu. A co je pro nás golfisty nejpodstatnější, to je etiketa a hlavně chování na hřišti. Je nejdůležitější, aby si děti od raných let zvykly základním věcem. Je bohužel smutné, že spousta nových golfistů, myslím tím dospělé, tohle neumí,“ vypráví manažer Golf Clubu Svratka a vedoucí dětského golfového tábora Marek Kunc.

Etiketa je v golfu opravdu důležitá. Například nez límečku by vás na hřiště neměli pustit.

„To je základní dress code v golfu,“ vysvětluje Kunc a dodává, jak je to s nošením kraťasů. „Profesionální hráči nesmějí hrát v kraťasech. Ale samozřejmě veškeré amatérské turnaje se můžou hrát v kraťasech a není to nic proti pravidlům. Když je třicet čtyřicet stupňů, nebudeme hráče trápit, aby měli kalhoty.“

A jak tábor prožívají sami malí golfisté?

„Je mi devět let a hraju golf od první třídy,“ říká jedna z malých účastnic tábora a na otázku, jestli je podle ní golf sport spíš pro holky, nebo pro kluky, odpovídá, že pro všechny.

Děti na táboře drží v rukou golfové míčky nejrůznějších barev. „Všichni jásáme, když máme bílé. Nebo třeba oranžové, to je úplně vzácné. To jsme tu měli za celý tábor asi třikrát,“ vysvětluje jedna z golfistek.

Obdiv tu sklízí Samík, nejmladší účastník golfového tábora, který je velký asi jako golfová hůl.

„Na svůj věk hraje hodně dobře. Má takový speciální mini bag skoro po kolena a většinou mu ho někdo nosí,“ směje se jedna z malých golfistek.

I když je Samík zatím malý golfista, už teď mu hole někdo nosí. Možná se mu to samé poštěstí, až vyroste. To ale už bude muset být prvotřídní hráč.