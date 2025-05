Legendární kouč Popovich už se po mrtvici na lavičku San Antonia v NBA nevrátí

Loni v listopadu Gregg Popovich utrpěl mrtvici a ve zbytku sezony San Antonio vedl asistent Mitch Johnson. Slavný kouč nedávno omdlel během návštěvy restaurace a skončil opět v nemocnici. I když doufal, že se k trénování vrátí, nakonec se rozhodl lavičku opustit.

„I když má láska a vášeň pro basket jsou pořád stejné, rozhodl jsem se, že přišel čas odstoupit z funkce hlavního trenéra,“ uvedl Popovich. „Budu navždy vděčný skvělým hráčům, trenérům, zaměstnancům a fanouškům, kteří mi umožnili sloužit jim jako hlavní trenér Spurs. Jsem nadšený, že mohu i nadále podporovat klub, komunitu a město, které pro mě tolik znamenají,“ dodal v 76 letech nejstarší kouč v historii NBA, který měl smlouvu do roku 2028.

Během 29 sezon dovedl Spurs k 1422 vítězstvím v základní části, což je rekord mezi trenéry v NBA. Dalších 170 výher přidal v play-off, v němž slavil tituly v letech 1999, 2003, 2005, 2007 a 2014. Pod jeho vedením zářili v lize Tim Duncan, David Robinson, Tony Parker či Manu Ginobili. Od minulé sezony rozvíjel v San Antoniu talent francouzské hvězdy Victora Wembanyamy.

