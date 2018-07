Hitlerovi navzdory. Před 110 lety se narodil gymnasta Hudec, který získal zlato na olympiádě v Berlíně

Se svojí berlínskou sestavou se Alois Hudec dostal až do slavného propagandistického dokumentu Olympia, nacističtí pohlaváři ale chtěli tleskat árijským sportovcům a ne Slovanovi z Čech. Než se dostal ke kruhům, pocítil to Hudec na bradlech, hrazdě a v soutěži družstev. I kvůli zaujatým rozhodčím byl vždy čtvrtý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hitlerovi navzdory. Před 110 lety se narodil gymnasta Hudec, který získal zlato na olympiádě v Brlíně

„Byl to pro nás velmi těžký závod, protože jsme byli v prostředí, které pro nás nebylo nijak příznivé. Jednak proto, že jsme žili v době, kdy už napětí mezi Československem a Německem vrcholilo, tak už to nejen na nás působilo stísněným dojmem, a za druhé rozložením soudců,“ vyprávěl v roce 1966 v pořadu Československého rozhlasu.

Ke kruhům nastupoval Alois Hudec jako tehdejší mistr světa, se svým hodnocením ale spokojený znovu nebyl a vyžádal si opravu, po které mu tleskal celý stadion. Nedal prostor jediné chybě a rozhodčí ho ocenili tehdy rekordní známkou.

Prvorepublikový veslařský trenažér. Mnohonásobný mistr Československa trénoval ve sklepě Číst článek

„Do té sestavy jsem dával všechno. Ta síla ubývá, ale tady byla jediná naděje získat nějakou olympijskou medaili, tak jsem musel vydržet až do konce. A taky se mi to podařilo. Co mě nejvíce překvapilo a potěšilo, byl spontánní potlesk hlediště. To bylo něco, co se nevidí. Ti lidi přímo bouřili,“ vzpomínal Alois Hudec na chvíle, za které mu nakonec pogratuloval i Adolf Hitler.

Sokol z Račic – a podle Věry Čáslavské největší sportovec historie – by ve čtvrtek oslavil 110. narozeniny.