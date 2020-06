Gymnastka Holasová se těší na své premiérové olympijské hry a doufá, že poletí do Tokia s maturitou

„Pro mě je to teď krásné, že mám více času na přípravu a i si užívám, že už mám nominaci zajištěnou. Stihla jsem si i začít dělat maturitu, protože jsem ve čtvrťáku. Ještě mi dva předměty chybí, nechala jsem si je na září, ale dvě třetiny už mám hotové, takže jsem spokojená. Doufám, že na olympiádu už pojedu s maturitním vzděláním,“ říká pro Radiožurnál devatenáctiletá česká gymnastka.

„Studuji Gymnázium Na Vítězné pláni. Mám hotovou angličtinu státní i školní, psychologii a didaktický test z češtiny. Na září mi zbývá čeština ústní a písemná i ústní část z francouzského jazyka,“ vyjmenovává Holasová, která musela trochu překopat plány. A to nejen tréninkové, ale i co se týče vymýšlení, jak odletět na olympijské hry se středním vzděláním.

„Původně jsem si chtěla čtvrtý ročník rozložit, takže jsem z nějakých předmětů neměla žádné známky. Když jsem se dozvěděla, že se olympiáda posouvá, tak jsem se to snažila dohnat, ale bylo to dost náročné,“ vypráví Holasová.

Rok na výběr dalšího studia

Na hry do Tokia poletí jako dvacetiletá a to je věk, kdy by mohla také nastupovat na vysokou školu. A vzhledem k tomu, že se věnuje profesionálnímu sportu, její přemýšlení, kam za vzděláním, moc nepřekvapí: „Uvažuji o Fakultě tělesné výchovy a sportu. Jestli půjdu na fyzioterapii nebo trenérství ještě nevím. Je fajn, že mám rok na to si to rozmyslet.“

Holasové se odložení her hodin nejen proto, že má teď víc času na školu a třeba také autoškolu. Ale může se také více než rok těšit na svoje první olympijské hry. „Je to pro mě doopravdy hodně lákavé, protože jsem tam ještě nikdy nebyla. Plus je to daleko, je tam jiná kultura a i díky tamní minulosti v souvislosti s Věrou Čáslavskou se tam moc těším,“ uzavírá česká gymnastka Aneta Holasová, která se již velmi těší na místo, kde v roce 1964 získala Věra Čáslavská tři zlaté olympijské medaile.