České gymnastky trénují kromě sestav také angličtinu, jejich trenérem je bývalý norský závodník

„Gymnastiku jsem dělal už v Norsku. Přestěhovali jsme se do Prahy s manželkou, která je Češka. Ona tady národní tým trénovala. Chodil jsem s ní do tělocvičny a už jsem u toho zůstal,“ říká pro Radiožurnál Johan Erik Salte. Nor, který bydlí a podniká v České republice.

Ve svém volném čase žije gymnastikou, respektive teamgymem a je jedním z hlavních trenérů českého národního družstva.

„České gymnastky jsou dobré, hodně talentované. Nemají ale možnost trénovat v opravdu kvalitních podmínkách. Je zajímavé s nimi pracovat a vidět, jak se i tak výkonnostně posouvají, jak se učí nové věci. Baví mě sledovat, jak jsou šťastné,“ popisuje Salte.

Sám Salte je medailistou z evropského šampionátu a své zkušenosti nyní předává v roli trenéra.

„Tak napůl mu rozumím. Někdy se vyloupne něco, čemu nerozumím. Mám ale kamarádky, tak mi to vždycky přeloží,“ vysvětluje jedna z jeho svěřenkyň drobné obtíže v komunikaci.

Občas se taky stane, že musí přijít na řadu jazyk, který používá generace angličtinou nepolíbená, tedy tzv. mluvení i pomocí pantomimy. Norský kouč ale přeci jenom nějaká česká slova umí.

Už za necelý měsíc čeká gymnastky test. Nepůjde ovšem o zkoušku z angličtiny. Svěřenkyně norského kouče se totiž připravují na říjnové mistrovství Evropy v Portugalsku.