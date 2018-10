Gymnasté plánují národní tréninkové centrum. Má vyrůst ve Stromovce, ponese jméno Věry Čáslavské

Česká gymnastika si připomíná 50 let od olympijských her v Mexiku, na kterých získala Věra Čáslavská čtyři zlaté medaile. Slavná sportovkyně chtěla, aby v Česku vyrostla moderní gymnastická hala. Její přání by se mohlo splnit za čtyři roky - právě na rok 2022 se plánuje otevření národního tréninkového centra v pražské Stromovce. Praha 11:18 11. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizualizace Národního tréninkového centra Věry Čáslavské, které by podle České gymnastické federace mělo vyrůst v areálu Olympu v pražské Stromovce. Otevření se plánuje na rok 2022. | Zdroj: ČTK/PR/Česká gymnastická federace/m4 architekti

Ve Stromovce můžete v těchto dnech potkat hlavně běžce, cyklisty nebo tenisty, za čtyři roky by tam ale mohli trénovat i gymnasté.

„V současné době v Česku trénujeme většinou ve starých sokolovnách. V podstatě jsou to prostory, které odpovídají gymnastice Věry Čáslavské na konci 60. let, i když tam samozřejmě určité modernizace jsou,“ říká předseda České gymnastické federace Roman Slavík.

Gymnasté trénují ve starých sokolovnách, v roce 2022 by se ale měli dočkat nové haly ve Stromovce

Nové tréninkové centrum ponese jméno nejslavnější české gymnastky Věry Čáslavské a primárně by mělo sloužit pro sportovní gymnastiku, aerobik nebo skoky na trampolíně.

„Gymnastika slouží i sportovcům ostatních sportovních odvětví, takže se počítá se sálem pro gymnastickou a funkční přípravu atletů, hráčů kolektivních sportů, skoky do vody, judo, zápas,“ dodává Slavík.

O nové hale se začalo poprvé mluvit před dvěma lety, kdy chtěla Česká gymnastická federace podat kandidaturu na pořádání mistrovství světa v roce 2022. Na vládě nakonec nenašla potřebnou podporu, výstavbu nové haly ale vláda schvaluje.

„Gymnastika je základem pro všechny sporty a to zázemí, které v Praze gymnastika má, není dostatečné, tudíž je určitě prioritou vlády vystavět takové centrum,“ ujistil vládní zmocněnec pro sport a bývalý hokejový brankář Milan Hnilička z hnutí ANO.

Náklady na výstavbu tréninkového centra se odhadují asi na 400 milionů korun a projekt by měl být financován ze státního rozpočtu. Nová hala bude stát v areálu Olympu, tedy Centra sportu ministerstva vnitra, v pražské Stromovce. Nejdříve se ale musí změnit územní plán, areál je totiž v záplavové zóně.

„Sportoviště by začínaly ve druhém nadzemním podlaží, aby voda mohla protéct. Ale je to běh na dlouhou vzdálenost a uděláme vše, co je možné, pro to, aby tady ta hala v roce 2022 stála,“ vysvětluje šéf Olympu Jiří Beran, který nemá obavy ani z výměny politiků na pražském magistrátu po aktuálních komunálních volbách.

Stavba nové gymnastické haly by měla začít na jaře roku 2020 a její součástí bude i síň slávy české a československé gymnastiky.