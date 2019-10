Přepíše Bilesová učebnice gymnastiky? Stačí jí k tomu zvládnout dva unikátní prvky

Podle většiny odborníků je Bilesová nejlepší gymnastkou historie. Ve svých 22 letech už má doma čtyři zlaté olympijské medaile a čtrnáct titulů mistryně světa. V německém Stuttgartu, kde v pátek začíná další šampionát, může získat už patnáctý titul. Zápisů do historie by ale rodačka z amerického Ohia mohla přidat mnohem víc.

Když na letošním mistrovství Ameriky dokončila cvičení na kladině, televizní komentátor se nestačil divit. A stejně tak diváci. Bilesová totiž z náčiní seskočila takovým způsobem, jakým se to v minulosti nikomu nepodařilo - dvojným saltem se čtverným obratem. Nový prvek pak předvedla i na prostných - dvojné salto s šesterným obratem.

Pokud se 147 centimetrů vysoké gymnastce zadaří předvést tyto prvky i na světovém šampionátu v Německu, dostanou jméno po ní - The Biles a The Biles II.

„Pocit, že jsou prvky, které jsou pojmenované po mně, je opravdu skvělý. Asi je to pro mě víc svazující než to, že můžu překonat rekord s nejvyšším počtem získaných medailí na světových šampionátech nebo mít 15. titul mistryně světa. Víte, necítím, že jsem ‚někdo‘, každý mi to říká, ale ten tlak si nepřipouštím. Prostě se jen pokaždé snažím být lepší, než jsem ten rok předtím,“ vyprávěla Bilesová na tiskové konferenci v dějišti mistrovství světa.

To, že už teď je Američanka nejlepší gymnastkou své doby a pravděpodobně i historie si myslí i olympijská vítězka z Pekingu z roku 2008 Nastia Ljukinová.

„Už na olympiádě v Riu byla skvělá. A teď? O tři roky později mají její prvky ještě lepší provedení, dokonce přidává na obtížnosti. Bez pochyb je to teď nejlepší gymnastka na světě a myslím, že bude opravdu těžké najít v budoucnu někoho podobného, jako je Simone,“ citoval Ljukinovou Radiožurnál.

Bilesová už oba dva nové prvky ve Stuttgartu předvedla v tréninku, do závodu Američanky vstoupí v sobotu ve druhé kvalifikační skupině. V té první, která závodí v pátek, se představí i šest českých reprezentantek.

🔥The famous TRIPLE DOUBLE (that move that @Simone_Biles and no other female gymnast has ever performed). #Stuttgart2019 is heating up! pic.twitter.com/scGCQ7O4OF