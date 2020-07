Místo obhajoby další rok čekání. Rekordmanka Bilesová musela odložit boj o další olympijské medaile

Právě ve středu se mohla americká gymnastka Simone Bilesová v Tokiu probudit s další zlatou medailí na krku. Podle programu olympijských her by už totiž bylo po finále družstev. Kvůli pandemii koronaviru je ale všechno jinak a jedna z nejlepších gymnastek historie je v USA, kde pilně trénuje. New York 12:30 29. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní hvězda světové gymnastiky Simone Bilesová. | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Simone Bilesová měří jen 142 centimetrů, přitom na olympiádě v Riu byla na záběrech z vyhlášení vítězů nejvyšší. Pětkrát totiž stála na prvním místě.

Podobné záběry mohly obletět celý svět i v těchto dnech, na hrách v Tokiu by se totiž cenné kovy ve sportovní gymnastice právě rozdělovaly. Bilesová má ale jiné starosti.

„Sedm týdnů jsme nechodili do tělocvičny, měli jsme online tréninky. Bylo to zvláštní, museli jsme si na to zvyknout, odpočinout si fyzicky i mentálně. Teď do haly můžeme, máme nově nastavený tréninkový plán. Je na co se těšit, ale je to šílené, ještě další rok,“ popisovala v rozhovoru pro Olympic Channel.

Bilesové bude příští rok v Tokiu 24 let, bude patřit k těm starším gymnastkám. Že by její tělo ale patřilo do starého železa, to drobná Afroameričanka vyvrací na sociálních sítích. Nedávno zveřejnila video z tréninku, kde předvedla nové prvky na kladině a prostných.

„V tělocvičně si hrajeme, často zkoušíme nové věci. Když se mi na tréninku daří, tak stačí, aby mě trenérka pošťouchla ve správný okamžik. Ví totiž, že jsem natolik bláznivá, že se toho můžu chytnout a zkusit něco nového. Zatím ale nevím, jestli na olympiádě příští rok předvedu nějakou novinku. Jak už jsem říkala, zkoušíme toho hodně, ale nevím, uvidíme,“ říká tak trochu neurčitě Simone Bilesová necelý rok před začátkem olympijských her v Tokiu.