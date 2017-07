Hamilton a jeho férové gesto v Maďarsku: Chtěl jsem na konci udělat správnou věc

Lewis Hamilton v průběhu závodu kroužil na čtvrtém místě. Měl ale dobrou rychlost a chtěl ještě ohrozit piloty Ferrari. Před ním byl jeho týmový kolega Bottas, který jel pomaleji. Fin nakonec dostal instrukce, aby Hamiltona pustil. Na tom by nebylo nic zvláštního, takových případů bychom v historii formule jedna našli mnoho.

Hamilton nakonec piloty Ferrari nepředjel a zachoval se férově. V poslední zatáčce pustil Bottase zpět před sebe na třetí místo.

„On mě pustil - já jsem zkusil předjet Ferrari, ale na tomhle okruhu je to těžké. Tak jsem chtěl na konci udělat správnou věc,“ hodnotil celou situaci britský pilot po závodě. Jeho gesto by se mu ale nemuselo vyplatit. Letošní ročník je velmi vyrovnaný a tři body, o které v závodě přišel, by mu mohly v závěru sezony chybět.

„Co se bodů týče, tak si tím Hamilton určitě nepolepšil. Na druhou stranu si Bottase myslím do budoucna tak trochu zavázal, a když bude nějaká opačná situace, tak Bottas určitě Hamiltonovi nebude bránit,“ poukazuje na případnou výhodu pro Hamiltona automobilový závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Schumacher a Barrichello

Hamilton za své gesto sklízí chválu, v minulosti ale něco podobného vzbudilo kontroverzi. „Před patnácti lety předvedli něco podobného i jezdci Ferrari Michael Schumacher a Rubens Barrichello, a to dokonce dvakrát. V obou případech to rozhodlo o vítězi závodu. Zatímco ve Velké ceně Rakouska nechal Barrichello vyhrát Schumachera, ten mu to později ve Velké ceně USA vrátil,“ připomíná Jakub Knoll rok 2002, kdy Rubens Barrichelo pomohl svému týmovému kolegovi Schumacherovi k celkovému titulu.

O ten bojují Hamilton a Bottas v letošní sezoně. Nejblíže je ale zatím Sebastian Vettel. Všichni tři se o další body do tabulky poperou za měsíc během Velké ceny Belgie.