Hamilton má novou miliardovou smlouvu a může vyhlížet překonání rekordů Michaela Schumaschera

Pilot formule 1 Lewis Hamilton získal díky nové smlouvě s Mercedesem šanci získávat tituly i v dalších letech. Britský jezdec a úřadující světový šampion bude za německou automobilku závodit ještě příští dva roky a teoreticky by tak mohl překonat i některé rekordy legendárního Michaela Schumachera. Londýn 22:59 20. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lewis Hamilton před Velkou cenou Británie. | Foto: Andrew Yates | Zdroj: Reuters

Když v roce 2004 získal Michael Schumacher sedmý titul mistra světa, tak se zdálo, že tento rekord se půjde opravdu jen těžko překonávat. Teď by to ale mohl dokázat Lewis Hamilton. Čtyřnásobný světový šampion patří k favoritům na titul i letos a navíc bude až do roku 2020 závodit v týmu Mercedes, který patří dlouhodobě k adeptům na celkové vítězství.

V Kanadě odmávali konec závodu F1 o kolo dřív. ‚Stálo mě to pět sekund,‘ stěžuje si Sainz Číst článek

„Co se týče titulů, musel by vyhrát nadcházející tři ročníky, aby se Schumacherovi vyrovnal. K Němcově počtu vítězství mu chybí 26 výher, takže teoreticky to možné je, ale bude to mít velmi těžké,“ říká automobilový závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Hamilton si díky nové smlouvě může vydělat až 40 milionů liber ročně. A i když přímo nenaznačil touhu Schumachera překonat, chuť vítězit má stále.

„Tohle už je moje třetí smlouva s Mercedesem a já jsem nadšený z toho, kam se v následujících sezonách můžeme posunout. Nechci o našich plánech mluvit konkrétně, ale věřím, že v příštích letech dokážeme velké věci,“ řekl po podpisu smlouvy Hamilton.

S většinou rekordů je to ve formuli 1 složité, protože se v průběhu let mění pravidla a také se v rámci sezony jezdí stále více závodů. Proto například celkový počet vítězství nemusí nutně odpovídat kvalitám pilota.

Hamilton mírní slova o neférovém boji Ferrari. Den po závodě uznal, že ho Räikkönen netrefil schválně Číst článek

I kvůli tomu třeba právě Michael Schumacher nerad mluvil o překonávání rekordů, když byl srovnáván s legendárním Juanem Manuelem Fangiem.

„Bylo to těžké, když porovnávali Fangia a mě. On měl pět titulů a já sedm ale v úplně jiných podmínkách. Cítil jsem se trochu provinile, když jsem ho překonal, protože to tak vlastně nebylo. Já jen nastavil určité kritérium a on měl zase své,“ vyprávěl Michael Schumacher, který je po lyžařském úrazu z konce roku 2013 stále v péči lékařů.

Jeho rekordy ale ve formuli 1 ale zůstávají a přiblížit se jim by mohl nejen Hamilton, ale také Sebastian Vettel, který má stejně jako Brit 4 tituly a v letošní sezoně právě tito závodníci bojují o pátý triumf.

„Oba jezdci jsou stále relativně mladí, takže před sebou můžou mít dalších pět šest let. Oběma chybí k dorovnání Schumachera tři tituly, ale na druhou stranu si oba kvůli rivalitě tituly navzájem berou. V posledních osmi letech si rozdělili sedm titulů,“ připomíná Jakub Knoll nebývalou rivalitu obou pilotů, která bude pokračovat i během nadcházející víkendové Velké ceny Německa.