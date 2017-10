Hamiltonovi stačí jedno páté místo, aby se stal počtvrté mistrem světa. V podobné situaci už byl

Do konce letošní sezony mistrovství světa vozů formule 1 zbývají tři závody a Lewis Hamilton je velmi blízko tomu, aby se stal světovým šampionem. Jeho rival Sebastian Vettel na něj ztrácí 66 bodů. V podobné situaci ale Brit už jednou byl. Praha 11:50 23. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lewis Hamilton je velmi blízko čtvrtému titulu mistra světa | Foto: Toru Hanai | Zdroj: Reuters

Lewis Hamilton je v závěru sezony v opravdu luxusní pozici. K tomu, aby se stal světovým šampionem, mu ve zbývajících závodech stačí alespoň jednou dojet na pátém místě. Britský pilot možná teď zažívá pocit dejavu, v podobné situaci byl totiž už v roce 2007, tedy hned ve své nováčkovské sezoně.

„Před deseti lety potřeboval z posledních dvou závodů alespoň jedno páté místo k tomu, aby pro svůj tým získal jezdecký titul. To se mu ale nepodařilo a titul slavilo Ferrari,“ říká automobilový závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Tehdejší titul Kimiho Raikkonena byl pro stáj Ferrari prozatím poslední, který získala. Od té doby vítězili piloti jiných týmů, jen Hamilton nasbíral tři triumfy. Nyní je velmi blízko dalšímu a pozice, ve které se nachází, je podle Jakuba Knolla ještě lepší, než v jeho premiérové sezoně. „Tehdy se jednalo o zbývající dva závody, zatímco nyní má Hamilton tři pokusy na to, aby jednou skončil do pátého místa, a to je výrazný rozdíl.“

Britský pilot navíc není závodníkem, který by jezdil na jistotu. To ukázal i v nedělní velké ceně USA, kterou s přehledem vyhrál a ještě zvýšil náskok na Sebastiana Vettela.

„Prožíváme skvělou sezonu. Já si to dnes opravdu užil, nečekal jsem, že budu tak rychlý. Auto bylo prostě fantastické. Zbývají nicméně ještě tři závody a já je budu chtít všechny vyhrát,“ řekl bezprostředně po závodě Hamilton.

Ambice britskému pilotovi rozhodně nechybí. K zisku čtvrtého titulu mistra světa mu zbývá poslední krůček, a pokud se mu to povede, dostane se do společnosti opravdových legend. Stejný počet titulů má právě Sebastian Vettel a také Allain Prost. O jeden triumf více má Juan Manuel Fangio. Pak už zbývá jen Michael Schumacher, německý závodník vyhrál šampionát sedmkrát. Při současné formě týmu Mercedes by se ale mohlo stát, že Hamilton Schumachera jednou dožene.