Bývalá basketbalistka Horáková o Španělkách: ‚Češky znají jejich hru. Bude to hezký zápas.‘

České basketbalistky čeká čtvrtfinále mistrovství Evropy. V řeckém Pireu vyzvou Španělsko, kde na klubové úrovni působí nebo působilo několik českých reprezentantek. Podle evropské šampionky z roku 2005 Hany Horákové to může být i výhoda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s bývalou basketbalistkou a evropskou šampionkou Hanou Horákovou

„Víte, jak ta daná hráčka hraje. Některá preferuje zakončení zpod koše, některá z trojky. Je výhoda, když znáte jejich hru,“ řekla Radiožurnálu Sport Horáková.

Nejvíce z toho těžit může křídelnice Petra Holešínská, která má ze současného kádru národního týmu největší zkušenosti se španělským basketbalem. Na Pyrenejském poloostrově odehrála dvě sezony.

„I hráčky, které nehrály ve Španělsku, se na vrcholové evropské úrovni pohybují. Letos i Žabiny Brno hrály Euroligu, USK ji hraje již několik let, tak se s nimi potkávaly. I ostatní hráčky, co hrajou v zahraničí hrály vysoké poháry. Takže ty hráčky znáte, víte, co jsou za herní typ. Už ví, proti komu hrají. Myslím, že to bude hezký zápas. A doufám, že Češky vyhrají,“ přála by si Horáková.

Právě Horáková má na zápas se Španělskem dobré vzpomínky. V roce 2005 s národním týmem právě hráčky z Pyrenejského poloostrova vyřadila v semifinále, následně s ním na šampionátu v turecké Ankaře slavila historické zlato pro český ženský basketbal.

Ještě minutu před koncem vedly Rusky, finálový soupeř národního týmu, 70:68. Ale Češky se rychle vzpamatovaly a pár sekund před závěrečnou sirénou obrátily výsledek ve svůj prospěch na 72:70.

Trenérka národního týmu Romana Ptáčková označila Španělky jako chytré hráčky. Podle Horákové je pro španělský basketbal typická hlavně hravost a radost ze hry.

„I když jsem poznala některé španělské trenéry, tak oni se basketem vyloženě baví. Když vyjde nové pravidlo, tak jej okamžitě implementují do hry a je těžké je bránit. Já jsem hrávala ráda proti Němkám, ty jsou jako vojačky. Ale Španělky umí výborně číst situaci a využít nejlepší možné řešení. Jsou nepředvídatelné,“ dodává k dnešním soupeřkám Česka Hana Horáková, členka Síně slávy Mezinárodní basketbalové federace.

Čtvrtfinále mistrovství Evropy začne v 16.30 stejně jako přímý přenos na Radiožurnálu Sport.