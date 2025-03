‚Před koncem bych si ještě přála hezký výsledek doma.‘ Stolní tenistka Matelová končí v reprezentaci

Český stolní tenis bude muset najít novou ženskou jedničku. Hana Matelová oznámila, že po této sezoně skončí v reprezentaci. Čtyřiatřicetiletá hráčka má za sebou nejlepší sezonu v životě. Jako jediná reprezentovala Česko na olympijských hrách a také se stala mistryní Evropy ve čtyřhře. Její poslední akcí bude mistrovství Evropy družstev v chorvatském Zadaru. Havířov 7:44 28. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hana Matelová před OH v Paříži | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„V říjnu 2025 bude pro mě poslední akce mistrovství Evropy družstev,“ potvrzuje svůj konec v reprezentaci stolní tenistka Hana Matelová. Pro zlínskou rodačku, která žije a trénuje v Havířově, tak bylo loňské vystoupení na olympijských hrách v Paříži poslední akcí pod pěti kruhy. Hry v Los Angeles 2028 už budou bez ní.

„Je to dlouhá doba. Možná, kdyby to bylo za rok, tak nad tím zapřemýšlím. Je to náročné i na cestování. Sama už cítím, že chci být více doma. Ne jenom přijet, sbalit se, vzít si čisté věci a zase jet pryč. Navíc jsou to daleké destinace, takže i tělo dostává zabrat,“ vysvětluje důvody chystaného konce úřadující mistryně Evropy v deblu.

Ambice před koncem

Ani zlatý triumf se slovenskou spoluhráčkou Barborou Balážovou nepřesvědčil Hanu Matelovou, aby reprezentovala o něco déle. Tento rok je pro ni poslední v českém dresu. V kalendáři má mistrovství světa v Kataru, evropský šampionát v Zadaru a dva mezinárodní turnaje v Česku.

„Přála bych si ještě nějaký hezký výsledek na domácích půdách. Za týden mě čeká Havířov a v srpnu Olomouc. A samozřejmě mistrovství světa, kde obhajujeme čtvrtfinále. Je to těžké, ale kdybychom mohly zopakovat výsledek nebo znova zabojovat o medaili, tak by to bylo skvělé,“ promluvila Matelová o svých posledních plánech.

S hraním na klubové úrovni ale česká jednička ještě nekončí. „Ještě příští rok budu hrát v Itálii, kde teď působím a ještě minimálně jednu sezonu, vážně už jenom jednu, plánuju hrát,“ dodává Hana Matelová, která se třikrát zúčastnila olympijských her, zvítězila na mistrovství Evropy a vyhrála také francouzský šampionát.