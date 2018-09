Díky sportu zapomenout na bolest. Česká výprava handicapovaných stolních tenistů z Číny přivezla medaili

„Nevadí mi hrát se staršími. Tady jsem hrál třeba s trojnásobným vítězem paralympiády, Němcem Wollmertem. Nevyhrál jsem nic, ale to vůbec nevadí, získávám zkušenosti,“ vysvětluje Radiožurnálu na pekingském letišti Kristián.

A kromě zkušeností mají trénink i atmosféra závodů ještě jeden, a vlastně mnohem důležitější význam. Kristián při nich alespoň trochu zapomíná na bolest, která ho podle lékařů bude provázet už po celý zbytek života.

„Doma trénuji denně, tak dvě hodiny. Ale je to s bolestmi, takže tak půl hodinky z toho odpočívám,“ dodává.

Táta Štěpán

Tělesné handicapy rozdělují stolní tenisty do celkem 10 kategorií. První až pátá jsou vozíčkáři, šestá až desátá stojící hráči. Kristiánovou kategorií je ta sedmá. Při zápase stojí, ale nemoc mu třeba znemožňuje držet pevně pálku. Říká, že stisk není takový, jaký by potřeboval. A také by se mu prý hodil rychlejší pohyb nad stolem. A aby odvedl v reprezentačním dresu co nejlepší výkon, neměl by se před zápasem vysilovat prakticky žádnou činností. Tam je zase místo pro manažera, trenéra, kustoda a psychologa v jedné osobě - tátu Štěpána.

„Tahám bagáž, obstarávám jídlo, aby se před zápasem co možná nejméně namáhal a vysiloval,“ popisuje Štěpán Jelínek. Zajímavostí je, že zařazení do kategorií, podle stupně postižení, není definitivní.

Sportovci mohou na jednotlivých mistrovstvích požádat o přezkoušení a výsledky je někdy přesunou mezi výkonnostně lepší hráče. Anebo naopak. Lékařské přezkoušení čeká letos, na dalším mistrovství v Ostravě, také Kristiána.

„Kristián by rád zůstal v té sedmičce… lépe si tam zahraje, trénuje totiž se zdravými sportovci, u nás v Chebu a ve Františkových Lázních.“

Jenže úplně s prázdnou se naši handicapovaní stolní tenisté z Číny nevracejí. V kategorii TT 9 - stojící hráči, získal medaili pětadvacetiletý student Fakulty tělesné výchovy a sportu David Půlpán.

Zatímco Kristián je na začátku své reprezentační kariéry, David říká, že už čím dál, tím víc pomýšlí na to, že se zpoza zeleného stolu posune do každodenní pracovní praxe. A v ní chce i v budoucnu zlepšovat povědomí o tom, jak vlastně fungují handicapovaní sportovci.