Handicapovaný jachtař Bína by rád na druhou paralympiádu v životě, na té v Tokiu ale jachting nebude

V roce 2016 si handicapovaný jachtař Daniel Bína splnil velký sen. Startoval na paralympiádě v brazilském Riu. Při své premiéře reprezentant Jachtklubu Máchova Jezera obsadil třinácté místo. Pomalu začal spřádat plány na hry v Tokiu, jenže kvůli chybě mezinárodní federace nakonec jachting na nejbližších paralympijských hrách bude chybět. Staré Splavy 9:24 22. července 2018

Daniel Bína na paralympiádě v Riu. | Foto: Pavel Petr

Se závodním jachtingem začal Daniel Bína v roce 1982. Nejprve to bylo v juniorské třídě Cadet a následně v lodní třídě Evropa. Jeho kariéru přerušila v roce 1989 autonehoda. Po ní zůstal upoután na invalidní vozík. Přesto se po čtrnácti letech dokázal k jachtingu vrátit.

„Startuju na švédské lodi. Původně byla pro normální lidi. Protože je kýlová, sedí se v ose, není třeba vyvažovat a dá se to zvládnout rukama, byť je to malá jednomístná dlouhá jachta. Mám hodně upravenou loď, zdraví lidé řídí loď nohama, já mám veškeré ovládání vyvedené na ruku a mám samopřehazovací kosatku,“ popisuje Bína.

Patnáct let po návratu na vodu se může pochlubit řadou úspěchů. Řadí mezi ně například vítězství ve Středoevropském poháru, stal se vicemistrem Belgie, mezi muži ovládl anketu Jachtař roku 2015. Při premiérovém startu na paralympiádě v Riu skončil třináctý. Ve výčtu cenných umístění může pokračovat také za poslední rok.

„Třetí místo na Kieler Woche, což je v podstatě závod třiceti lodí na čtyřech kontinentech, jedenácté místo na mistrovství světa, mezinárodní mistr Rakouska a teď čerstvě osmé místo z mistrovství Evropy,“ vyjmenovává Bína.

Letošní vrchol má před sebou - ve Švédsku mistrovství světa kategorie open spolu se zdravými jachtaři. Věří, že se jim znovu dokáže minimálně vyrovnat.

„Když je střední, ne moc točivý vítr a když jdou starty, tak tam rozdíl skoro není. S větrem, který je poryvovější nebo který výrazně stoupá, se hendikep projeví,“ říká Bína.

Za normálních okolností by pak před sebou měl ještě dva roky přípravy na další paralympiádu do Tokia. Jenže pochybení mezinárodní federace stálo za tím, že jachting se v programu her neobjeví.

„Momentálně to je takový hluchý prostor, takže bude čas budovat rodinu, zázemí a užít si normálního života. Vrátit se to má do Paříže v roce 2024, to už budu starý,“ usmívá se Daniel Bína.

V roce 2024 bude rodákovi z Českých Budějovic 54 let. Sport handicapovaných ale nemá věkové omezení.

„Jachting se dá dělat relativně hodně dlouho. Ale vzhledem k podpoře jachtingu v českých zemích a tomu, že jsem si doteď vše platil z velké části sám, tak s hypotékou na krku a s ženou a dítětem to není tak jednoduché,“ říká Daniel Bína s výhledem na paralympiádu 2024 ve Francii.