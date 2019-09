Z Evropských her si odvezl bronz. Na mistrovství světa bude časovkář Bárta bojovat o další cenný kov

„Byl jsem třetí na Evropských hrách, to je taky dobrý výsledek. A český časovkářský trůn, to je takové… Když se mě někdo zeptá, tak už ani nevím, kolik jich je. Musím to počítat,“ zamyslel se na Radiožurnálu Bárta nad počtem republikových titulů, ale nakonec je nespočítal.

Teď se ale bude snažit udělat díru nejen v Česku, ale i ve světě. A soupeři nebudou jen na kole. Jede se totiž v Anglii, zhruba uprostřed země, kde prší.

„Zima vám za tu hodinu, co jedete časovku, není. Spíš jde o to, že je to víc nebezpečné, různě to klouže. Povrch silnice je celkem dobrý, ale v jednom místě je tam nový hladký asfalt, tak s tím, jak teď lije, uvidíme. Možná to tam bude trochu klouzat, člověk bude muset jet opatrněji,“ dodal Bárta.

Kromě něj bude na startu časovky také další český reprezentant - Josef Černý. „Honza Bárta má letošní sezonu výbornou. Potvrdil to třeba třetím místem v Minsku na Evropských hrách. Když mu to sedne, nebo i Pepovi Černém, tak myslím, že se můžou umístit někde v elitní desítce. Ale zase je to o tom dnu D. Ale reálně se pohybují v nejlepší světové dvacítce časovkářů, takže opravdu je to jen o tom dnu,“ řekl o českém duu reprezentační trenér Tomáš Konečný.