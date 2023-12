Cestu k medailím uzavřela házenkářkám gólmanka Francie. ‚Byla klíčovým faktorem,‘ uznává Šustáčková

České házenkářky nebudou hrát o medaile na mistrovství světa. Ve čtvrtfinále totiž padly s úřadujícími olympijskými vítězkami z Francie 22:33. Dvouciferný rozdíl ve skóre značí jasné vítězství, Češky ale dlouho sahaly po nečekaném výsledku. Trondheim (Norsko) 10:39 13. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Jeřábková na začátku druhého poločasu snížila na 17:18 a dala českému týmu naději na obrat | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

Většina házenkářských expertů tipovala, že české reprezentantky ve čtvrtfinále mistrovství světa výrazně padnou s olympijskými šampionkami z Francie. Tato prognóza vyšla, jen ne po očekávaném jednoznačném vývoji utkání.

Dvě minuty po začátku druhé půle snížila Markéta Jeřábková na 17:18 z českého pohledu a sen o účasti v bojích o medaile zase o kus ožil. Jenže jen na pár sekund.

Jak přiznává brankářka Sabrina Novotná, francouzské házenkářky zápas záhy zlomily na vlastní stranu: „Myslím, že se to zlomilo třeba v páté minutě druhého poločasu, kdy jsme neproměnily své šance a pak už to tam přestalo padat. A soupeřky začaly góly dávat. A to byl ten zlom.“

Klíčovou postavou Francie byla gólmanka Laura Glauserová, která chytila dvanáct z osmnácti českých střel. Celkem tedy měla úspěšnost zákroků skoro 70 procent.

„Všechna čest Lauře a gratuluji jim k vítězství,“ říkala po utkání Sabrina Novotná.

„Nevím, jestli jsem to ve své kariéře zažila, ale gólmanka byla klíčovým faktorem. Zavřela bránu a my jsme měly problém se prosadit v útoku. Když už jsme si vytvořily nějaké šance, tak jsme je neproměňovaly. Takže to byl klíčový faktor naší prohry,“ oceňuje brankářku, která na klubové úrovni chytá za CSM Bukurešť, Markéta Šustáčková.

S jistotou v zádech pak našly svou obvyklou formu i francouzské hráčky v poli a výsledkem byla po závěrečném klaksonu česká porážka 22:33.

Národní tým se teď z Norska vrátí do Dánska, kde v Herningu odehraje zápasy o 5. až 8. místo. A čím lepší výsledek, tím větší šance na přijatelné složení skupiny v dubnové kvalifikaci o postup na olympijské hry.