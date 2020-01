Rozhodovací schopnosti mají na úplně jiné úrovni, oceňuje španělské házenkáře brankář Mrkva

Senzace se nekonala, ale český tým předvedl bojovný výkon a zatímco předloni na Euru v Chorvatsku podlehli Španělům 15:32, ve čtvrtek ve Vídni byl rozdíl pouze šestibrankový.

Podle Romana Bečváře zvolili úřadující mistři Evropy nepříjemnou taktiku, kdy hráči vybíhají ze zatažené obrany a dostávají soupeře pod tlak. K tomu navíc během zápasu střídají jednotlivé systémy.

„Oni to jakoby mění. Najedou vyběhnou, hrajou to dobře, přeskakují sem, tam a je to takové divné, nejsme na to zvyklí,“ snažil se Radiožurnálu popsat hru soupeře Bečvář.

Od stavu 19:24 inkasovali Češi pětkrát po sobě a v 53. minutě ztráceli už deset gólů. V závěru dokázali skóre už jen zkorigovat. I tak uhráli se Španělskem dosud nejlepší výsledek ze všech týmů na turnaji, v základní skupině obhájce titulu pokaždé zvítězil nejméně o sedm branek.

Úplně jiná liga

Brankář české reprezentace Tomáš Mrkva ale své spoluhráče ocenil, že dokázali s favorizovanými Španěly držet do určité fáze utkání krok.

„Je tam jasně vidět, že ty rozhodovací schopnosti mají na úplně jiné úrovni. Myslím, že pár mých spoluhráčů se s tím ani nikdy nesetkalo, ale jako tým jsme dokázali až do 43. minuty držet otevřený zápas a to nám může dodat sebevědomí do dalších zápasů,“ zhodnotil vystoupení českého týmu Mrkva.