Srazila nás koncovka a tíha okamžiku, shodli se čeští házenkáři po vyřazení z baráže o mistrovství světa

Čeští házenkáři v příštím roce nebudou hrát na mistrovství světa. Ze hry o šampionát je vyřadila porážka 25:27 v baráži v Severní Makedonii. I když většinu utkání Češi na nepříjemného soupeře ztráceli, sami si uvědomovali, že možností na zvrat skóre měli dost. Skopje (Severní Makedonie) 15:37 18. dubna 2022

„Ta poslední sedmička byla opravdu jen třešničkou na dortu. Zákrok tam byl, balon jsem trefil, ještě jsem trefil nohou tyčku, ale gól byl stejně. Jak říkám, třešnička na dortu,“ vyprávěl po utkání Radiožurnálu zlomeně český gólman Tomáš Mrkva.

Ten v závěru utkání mohl národnímu týmu dát naději na postup. Sedmimetrový hod soupeře ale 13 sekund před koncem jen tečoval, a navíc se při zákroku sám poranil o tyč.

„Koncovka nám srazila nohy. Možná na nás trochu padla i tíha okamžiku, kdy jsme věděli, o co se hraje. Přeci jen je rozdíl hrát na mistrovství proti Švédsku, kdy nemáte co ztratit a hrajete do konce zápasu s klidnou hlavou. Tady to bylo, jako kdybychom měli při každé střele nebo chybě v hlavě nějakou brzdu, možná strach. To nás asi stálo lepší výsledek,“ hledala příčiny porážky spojka reprezentačního týmu Tomáš Babák.

S Mrkvou se oba ale shodli na tom, že ve druhém poločase mohli čeští házenkáři klidně zápas otočit - to by ale museli proměnit minimálně tři jasné příležitosti.

„Vždy, když jsme měli možnost dotáhnout se na remízu nebo jít do vedení, srazila nás neproměněná šance, prostě to nevyšlo,“ říkal zklamaný Mrkva.

Češi sice na Balkáně prohráli těsně, 25:27, po domácí remíze 24:24 ve Zlíně ale postup na světový šampionát bujaře oslavila ve vyprodané hale Severní Makedonie. České čekání na účast na světovém šampionátu se naopak protáhne minimálně na 10 let.