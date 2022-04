‚Je to neprofesionální a neseriózní.‘ České házenkářky řeší nejistotu kolem postupu na mistrovství Evropy

České házenkářky stále ještě slavily senzační výhru na olympijskými šampionkami z Francie, v hlavách už jim ale blikala malá kontrolka. Stále totiž neznají osud dvojutkání s Ukrajinou, které z původního březnového termínu odsunula ruská invaze.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 České házenkářky nebudou mít ani po zápase v Chorvatsku jistotu postupu na mistrovství Evropy. Poslechněte si reportáž Františka Typovského

„Nevíme, s čím do Chorvatska pojedeme a na jaký výsledek bychom měly hrát. Samozřejmě chceme hrát na vítězství, ale tam bude hrát roli každý gól. Budeme hrát určitě na výhru o tři a uvidíme, jak to dopadne,“ připomíná v rozhovoru pro Radiožurnál spojka Iveta Korešová, že Češky první utkání s Chorvatkami prohrály o dvě branky.

V neděli budou v Poreči usilovat o odplatu. Rády by ale věděly, jestli tím pro ně kvalifikace skončí, nebo ne.

„Je to neseriózní a neprofesionální jednání ze strany Evropské házenkářské federace,“ mrzí celá situace trenéra národního týmu Jana Bašného.

Podstatná část ukrajinského týmu totiž trénuje v azylu v Hodoníně – český svaz navíc reprezentantkám, které utekly před válkou pomáhá. Kouč Bašný se proto zlobí hlavně na EHF, která o dvojzápase s Ukrajinou stále nerozhodla.

Házenkářky v kvalifikaci mistrovství Evropy překvapily Francii a zvýšily svoji šanci na postup Číst článek

„Čekají, jak dopadnou tyto dva zápasy, a pak rozhodnou. To je podle mě skandální. Oni ten dvojzápas teoreticky můžou zrušit. Co bude s výsledky? S Ukrajinou? Anulují naše zápasy? To jsou všechno otázky, na které měly existovat odpovědi před tímto kempem. Ne příští neděli, ne příští pondělí,“ řekl trenér Bašný.

Vedení federace EHF trvá na sehrání zápasů v červnu, mimo reprezentační přestávku, což Češi nechtějí. V červnu totiž kluby nemusí uvolnit hráčky pro národní týmy, a tak by se české házenkářky mohly ocitnout ve složité situaci.

Pokud by uspěly v neděli v Chorvatsku, hrály by o postup na mistrovství Evropy de facto s B-týmem, Ukrajinky by mohly využít většinu svého kádru. Jestli o postupujícím rozhodnou výkony na hřišti, nebo jednání u stolu, by měla evropská házená oznámit v příštím týdnu.