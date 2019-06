Chyběl jeden gól. Házenkářky prohrály v Černé Hoře a na mistrovství světa si nezahrají

České házenkářky si na prosincovém mistrovství světa nezahrají. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného v odvetě play-off kvalifikace prohrály v Černé Hoře 23:25 a po domácím vítězství 26:24 vinou nižšího počtu branek vstřelených venku přes velkého favorita nepostoupily. K účasti na šampionátu reprezentantkám chyběl jeden gól. Nikšič (Černá Hora) 22:36 5. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká házenkářka Veronika Malá | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Českému týmu nevyšla odveta za vyřazení v play-off kvalifikace o světový šampionát z roku 2011. Bašného celek bude poprvé po třech účastech za sebou chybět na velkém turnaji a na mistrovství světa nebude moci obhajovat předloňské osmé místo, což je jeho maximum.

Češky podobně jako v pátečním domácím duelu s mistryněmi Evropy z před sedmi let a stříbrnými olympijskými medailistkami ze stejného roku v úvodu prohrávaly. V dalším průběhu první půle ale opět srovnaly krok, držely se na dostřel a v přestávce šly do kabin jen s jednobrankovou ztrátou 11:12, která by jim stačila k postupu.

Čtyři minuty po změně stran hostující celek vyrovnal na 13:13 a vzápětí dokonce útočil na to, aby se dostal do vedení. Jenže Češkám se přestalo dařit v ofenzivě a domácí favoritky ve 40. minutě poprvé odskočily do tříbrankového vedení.

Nejlepší střelkyně utkání Jaukovičová o šest minut později uspěla ze sedmičky a Černohorky si vytvořily už čtyřgólový náskok. Český celek před bouřícím publikem v Nikšiči ale nesložil zbraně a v předposlední minutě z úniku snížila Malá na 23:24.

Takový stav by hostům stačil k nečekanému postupu. Jenže turečtí rozhodčí při následné černohorské akci vyloučili Kovářovou a Ramusovičová v přesilovce vstřelila rozhodující branku. Sudí gól uznali, i když se zdálo, že mohlo jít o prorážení. Češkám už k odpovědi nepomohl ani oddychový čas.

Odvetné utkání play-off kvalifikace o postup na MS 2019 házenkářek v Nikšiči:

Černá Hora - ČR 25:23 (12:11)

Sestava a branky ČR: Satrapová, Kudláčková - Adámková 2, Hrbková 1, Jeřábková 6, Knedlíková 2, Konečná 1, Kordovská 4, Kovářová 1, Kvášová 1, Malá 4, Marčíková, Mika, Stellnerová, Šustková 1, Zachová.

Nejvíce branek Černé Hory: Jaukovičová 10, Radičevičová 8. Rozhodčí: Erdogan, Özdeniz (oba Tur.). Sedmimetrové hody: 8/7 - 4/3. Vyloučení: 5:4. První zápas: 24:26, postoupila Černá Hora.