Házenkářky čeká zlomový boj o mistrovství Evropy. Víme, jak budou Chorvatky hrát, ujišťuje kouč Bašný

České házenkářky mají před sebou klíčový duel kvalifikace o mistrovství Evropy. Pokud v Chorvatsku prohrají, na evropský šampionát se nepodívají. Svěřenkyně trenéra Bašného jsou v tabulce poslední se stejným počtem bodů jako třetí Ukrajina. Na druhé Chorvatsko ztrácejí dva body, ale mají dva zápasy k dobru. I proto bude utkání v chorvatské Poreči pro Češky klíčové. Poreč (Chorvatsko) 16:25 24. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reprezentační trenér házenkářek Jan Bašný udílí pokyny na tréninku | Zdroj: ČTK

„Určitě si budeme muset dát pozor na jejich obranu. Ať už to bude nějaká vysunutá, nebo kombinovaná obrana. Nebo i zónová, která ale bude hodně agresivní a aktivní,“ popisuje nejsilnější stránku Chorvatek trenér národního týmu Jan Bašný.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaká panuje atmosféra v týmu českých házenkářek před klíčovým soubojem o mistrovství Evropy

Ten může využít i zkušeností posbíraných z prvního vzájemného zápasu ve skupině, kdy Češky doma podlehly Chorvatkám 24:26.

„Nemyslím si, že by nás mohly něčím překvapit. Víme, jak budou hrát. Víme, jakým způsobem budou bránit. Víme, co budou hrát v útoku. Jsme na to připravení. Doufám, že podáme stejně kvalitní výkon jako proti Francouzskám,“ dodává Bašný.

V zatím posledním zápase skupiny Češky senzačně porazily olympijské vítězky z Francie 31:30. Právě tento výkon by si ráda do utkání s Chorvatskem přenesla reprezentantka Hana Kvášová.

„Byly jsme kolektivní, byly jsme bojovné. Bylo tam něco navíc. Ta euforie. Jestli budeme hrát tak i tentokrát, měli bychom to zvládnout,“ věří levá spojka národního týmu.

K udržení nadějí na postup na mistrovství Evropy nesmějí Češky s obhájkyněmi bronzu z Chorvatska prohrát. Klíčový duel kvalifikace o evropský šampionát začne v chorvatské Poreči v neděli v 18 hodin. Živé vstupy nabídne stanice Radiožurnál Sport.