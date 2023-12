‚Na reprezentaci jsem poprvé.‘ Na mistrovství světa házenkářek se vydalo i několik českých fanoušků

České házenkářky rozehrály mistrovství světa v Dánsku desetigólovou výhrou nad Kongem, a aktuálně se připravují na příští zápas proti Argentině. I když utkání proti Kongu sledovalo v hale jen 200 diváků, byli mezi nimi i Češi. Frederikshavn (Dánsko) 20:50 1. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká házenkářka Anna Franková během zápasu mistrovství světa proti Kongu | Foto: ČTK/AP, Henning Bagger | Zdroj: Profimedia

V dánském Frederikshavnu výrazně fouká a je pod bodem mrazu. Aby se člověk dostal k nasvícené Nord Areně, musí projít sněhem pokrytou cestou.

Mnoho příznivců zde má tým Nizozemska, které výrazná barva jejich národního týmu, oranžová, velmi odlišuje. Při vchodu do haly stojí české vlajky a u nich tři příznivci.

Hezký večer, jak se jmenujete?

Michal, Anička a Vašek.

Jezdíte na české házenkářky často, nebo co vás přimělo k výletu na sever Evropy?

Anička: Na reprezentaci jsme úplně poprvé. Já jsem bývalá házenkářka, takže pro mne je příjemné déjà vu vidět holky hrát.

Hrála jste na vysoké úrovni?

Anička: Ano, ve Slavii Praha, ale to už je patnáct let, to už je nějaká doba. Ale je skvělé to pozorovat a doufám, že se holkám zadaří.

Celým jménem jste tedy?

Anička: Anna Kvasničková, ale to by lidé museli být velcí pamětníci.

Je zhruba půl hodiny před začátkem zápasu Česka s Kongem, reprezentantky se zrovna rozcvičují. Jak se těšíte na začátek světového šampionátu?

Vašek: Jsem na to zvědavý. Byl jsem na hokejovém šampionátu nebo na fotbalovém Euru, tak to tady chci poznat.

Máte někoho z národního týmu kdo je vám blízký? Tím že hraje na nějaké pozici nebo se vám zkrátka líbí?

Anička: Moc se mi libí Veronika Malá, protože jsem také byla levá křídelnice. Já už z těch holek nikoho moc neznám, kromě Aleny Stellnerové. Tu si pamatuju z Písku, jinak je to pro mě nový tým.

Jaké máte tipy na výsledek?

Vašek: 32:22

Anička: 34:18

Michal: 31:27

Fanoušek českého týmu Vašek trefil přesný výsledek, protože české házenkářky porazili Kongo 32:22.

To Annu Kvasničkovou může těšit fakt, že i po letech si na ni jako soupeřku Alena Stellnerová vzpomněla. „Aničku si pamatuju, stejně jako její sestru Marii. Byla jsem velmi překvapená a jsem ráda, že jsem ji v hledišti viděla. Moc děkujeme za podporu,“ dodává Stellnerová.

Po vítězném debutu se reprezentantky připravují na nedělní zápas proti Argentině.

Skupina H ve Frederikshavnu (Dánsko): Česko - Kongo 32:22 (19:11) Sestava a branky Česka: Kudláčková, Novotná - Stříšková, Kordovská, Šustáčková 2, Desortová, Stellnerová, Kuxová 1, J. Franková 1, A. Franková, Zachová 2, Kovářová 2, Jeřábková 7/1, Malá 3, Jestříbková 3, Cholevová 11/2. Nejvíce branek Konga: Ngombeleová 9. Rozhodčí: Bolic, Hurich (oba Rak.). Sedmimetrové hody: 3/3 - 3/2. Vyloučení: 4:5. ČK: 32. Makoualaová (Kongo). Diváci: 200.